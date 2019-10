Uma colisão entre um caminhão e um carro provocou o capotamento do veículo de passeio e deixou ao menos quatro pessoas feridas na Rodovia Fernão Dias na manhã desta terça-feira, 8. O acidente aconteceu por volta das 8h no km 88 da rodovia, no sentido de São Paulo, na altura do bairro Itapegica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, a batida deixou uma vítima ferida em estado moderado e outras três com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros enviou ao menos sete viaturas ao local.

A Arteris informou que o acidente interditou uma faixa da Fernão Dias e provocou 800 metros de lentidão na rodovia, na chegada à capital paulista. Inaugurada em 1959, a Fernão Dias tem 562 quilômetros de extensão e faz a ligação entre as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo.