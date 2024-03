M-Benz Cars & Vans promoveu Prêmio ESG em concessionários

O Prêmio ESG é uma iniciativa da Mercedes-Benz Cars & Vans que visa estimular, divulgar e homenagear anualmente o desenvolvimento do ESG (Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa) em sua rede de concessionários de Automóveis e Vans no Brasil. A iniciativa reconhece o mérito daqueles que adotam as boas práticas, a fim de promover a cultura de compromisso com a sustentabilidade corporativa.

“Acreditamos que é fundamental incentivarmos que nossos parceiros de negócios se tornem cada vez mais sustentáveis ao planejar suas ações, sejam elas sociais ou econômicas. Trabalhamos para que atitudes éticas e conscientes estejam presentes em todo ecossistema da marca”, afirma Marcelo Calonga, Head de Desenvolvimento de Rede da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

A ação é uma oportunidade para os concessionários da marca demonstrarem os esforços aplicados em relação ao tema por meio da edição do Prêmio ESG Mercedes-Benz para o ano de 2023. Puderam participar e concorrer ao prêmio todos os concessionários de Automóveis e Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

Os projetos inscritos descrevem processos, atividades, resultados ou qualquer outro elemento que, no entender do concessionário, justifiquem sua premiação no quesito ESG. A Europamotors (Campinas), a Itatiaia (Barueri) e a McLarty Maia Pacaembu (São Paulo) foram as representantes vencedoras para automóveis. Enquanto no segmento de Vans, os ganhadores foram Rio Diesel (Nova Iguaçu), Comveima (Vitória da Conquista) e Pirasa (Campinas).

O Prêmio ESG faz parte do programa de qualidade “STARCLASS”. Essa iniciativa reuni todas as ações, projetos e pontos que devem ser continuamente observados e melhorados na rede de concessionários, com o objetivo de oferecer sempre a melhor experiência aos clientes em todos os pontos de contato com a marca e o concessionário.