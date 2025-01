Balão cai em oficina mecânica de Curitiba e carros ficam destruídos

A queda de um balão em uma oficina mecânica na madrugada desta segunda-feira (06), no bairro Pinheirinho, em Curitiba, provocou a destruição de três carros, sendo uma deles do dono do comércio.

Segundo testemunhas, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, na rua Manoel Ribeiro de Macedo, mas não conseguiu impedir as chamas nos veículos. Nenhuma pessoa ficou ferida, e não se tem informações sobre o responsável pelo balão.

Soltar balão é crime!

Produzir, transportar, vender ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605 de 1998, com detenção de um a três anos e multa.

Além de não soltar balões, o Corpo de Bombeiros pede que a população colabore com denúncias, que podem ser feitas anonimamente através do Disque Denúncia 181 (por telefone ou portal), ou ainda por meio do 190, da Polícia Militar, se for passível de flagrante.

Em casos de emergências, incêndios ou incidentes envolvendo balões, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.