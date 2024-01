Gigante chinesa da área de tecnologia, a Xiaomi apresentou seu primeiro carro 100% elétrico e anunciou que pretende ser uma das 5 maiores companhias globais do setor. O sedã SU7, cuja pronúncia é Sue Qin, é fruto de um projeto iniciado há cerca de três anos.

Segundo a empresa, o modelo tem motor traseiro com potência de cerca de 300 cv e torque de 40,8 mkgf. A velocidade é de até 210 km/h e a autonomia pode chegar a quase 670 km.

“Elétrica” GWM avança no segmento de picapes

Após balançar o mercado de elétricos e híbridos compactos e médios, os chineses querem avançar, também, no segmento de picapes. Neste ano, a GWM Poer promete incomodar modelos consagrados, como Chevrolet S10, Ford Ranger, Nissan Frontier, Toyota Hilux e Mitsubishi L200, entre outros. A nova picape será fabricada em Iracemápolis (SP) e deverá ter preço entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. Além disso, será o primeiro modelo do tipo feito no País. A pioneira é a Ford Maverick Hybrid, mas, além de ser menor que a Poer, ela é importada do México.

– KICKS TURBO E HÍBRIDO. A nova geração do Kicks vai estrear no Brasil em breve. Além de atualizações no visual, o SUV compacto feito em Resende (RJ) terá boas novidades no sistema de propulsão. Uma das apostas é o híbrido e-Power, que permite que o carro rode até 30 km com um litro de combustível. Disponível na Ásia, esse conjunto inclui motor a combustão, que no mercado brasileiro, deverá ser flexível, e funciona como gerador de energia para o elétrico, que move o carro. Além disso, o Nissan deverá ter um novo 1.0 turbo fornecido pela Renault. Trata-se do mesmo três-cilindros que será lançado no Kardian, com potência de até 125 cv e torque máximo de 22,4 mkgf.

– TAPINHA NA AMAROK. Ao menos por ora, a Volkswagen não vai trazer a nova geração da Amarok ao Brasil. Porém, a picape com leves atualizações no visual e equipamentos deve chegar ao País no primeiro trimestre, como parte da linha 2025. Apesar das novidades, a picape média fabricada na Argentina vai manter o atual conjunto mecânico. Ou seja, o motor 3.0 V6 turbodiesel com potência de 258 cv, o câmbio automático de oito velocidades e a tração 4×4 com acionamento eletrônico. O objetivo das mudanças é dar novo fôlego ao carro, cujas vendas não andam bem. Com pouco mais de 8 mil unidades em 2023, a Amarok ficou de fora da lista das dez picapes mais emplacadas do País.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!