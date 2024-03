Volkswagen inaugura 1ª City Store de São Paulo com o Grupo Caraigá

A Volkswagen do Brasil acaba de inaugurar a primeira City Store da marca em São Paulo, em parceria com o Grupo Caraigá. A City Store é um conceito inovador e uma evolução importante na modernização e digitalização da rede de concessionárias da Volkswagen no Brasil, oferecendo atendimento humanizado e premium, com uma experiência fascinante na jornada do cliente. A City Store Volkswagen Caraigá está localizada na rua Colômbia, 799, Jardim Paulista, São Paulo, SP.

As concessionárias City Store Volkswagen já são sucesso na América Latina com lojas nas cidades do Rio de Janeiro (City Store Recreio, localizada no Casa Shopping), Assunção (Paraguai), Bucaramanga (Colômbia) e Cayalá (Guatemala). Agora, chegou a vez de São Paulo, o maior mercado brasileiro, receber esse novo conceito em excelência no atendimento.

Moderna, digital e muito mais próxima das pessoas, a City Store Volkswagen atende a uma tendência de mercado de lojas mais compactas, que podem ser instaladas em locais onde o espaço físico é menor, priorizando o uso da tecnologia e digitalização para apresentar os atributos dos modelos Volkswagen.

Com o DDX (Digital Dealer eXperience), o cliente conhece todo o portfólio Volkswagen e configura os modelos em uma TV touchscreen. Essa experiência pode ser espelhada no tablet do vendedor, que guia o cliente nessa jornada digital. No DDX, também é possível conferir vídeos sobre tecnologias da marca e acessórios instalados virtualmente no veículo.

“É uma honra inaugurar a primeira City Store Volkswagen de São Paulo com o Grupo Caraigá, que se destaca pela excelência no atendimento ao cliente. Trazemos esse conceito inovador para São Paulo em um momento especial. Acabamos de anunciar investimentos de R$ 16 bilhões e 16 novos carros até 2028, com destaque para a chegada dos híbridos. A Volkswagen é a marca que mais cresce, mais investe e mais confia no Brasil e é muito bom saber que as nossas concessionárias aceleram na mesma direção. Temos uma rede forte, que investe de forma estratégica para oferecer uma experiência fascinante aos nossos clientes”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

“O conceito de City Store confirma que a Volkswagen é uma empresa cada vez mais próxima das pessoas. Nessas lojas inovadoras, nos conectamos aos clientes da marca em um ambiente contemporâneo, colorido, vibrante e digital. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível, com atendimento diferenciado, cordial e humano em toda a jornada desse novo consumidor, cada vez mais digital e conectado”, diz Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

“O Grupo Caraigá tem orgulho da parceria robusta e longeva com a Volkswagen do Brasil, que já dura 59 anos. Para nós, é uma satisfação imensa inaugurar a primeira City Store da marca em São Paulo, o maior mercado do Brasil. Acreditamos na força da Volkswagen e investimos para oferecer um atendimento de excelência, humanizado e digital, garantindo a melhor experiência aos nossos clientes”, afirma Luiz Bocchio, CEO do Grupo Caraigá.

A City Store Volkswagen Caraigá está alinhada ao New Brand Design VW, uma nova atitude da marca, voltada para o futuro, com lojas modernas, digitais, conectadas, humanizadas, com cores vibrantes e pessoas em primeiro lugar.