TEVX Higer participa do RJ Eletromobilidade

A TEVX Higer, marca líder do mercado mundial de ônibus elétrico, desembarca com sua tecnologia no Rio de Janeiro para participar nos dias 12 e 13 de março do 1º fórum “RJ Eletromobilidade – Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro”. O evento é promovido pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram).

Em seu estande, a TEVX Higer apresentará o que há de mais moderno no mercado de ônibus elétrico, com o modelo AzureA12BR, um veículo 100% elétrico, consagrado em mais de 130 países e totalmente customizado, inclusive com linha dedicada de produção na planta de Suzhou-China, para o mercado brasileiro.

“Essa é uma oportunidade para debater e co-criar com os responsáveis pela mobilidade urbana do Rio de Janeiro a transição e a promoção de um transporte ambientalmente responsável, com otimizado custo operacional comparado ao modelo atual, beneficiando a saúde pública e ainda, elevando o índice de satisfação dos usuários uma vez que segurança e o conforto estão presentes em cada detalhe do nosso portfólio”, afirmou Adriana Taqueti, gerente de vendas e marketing da TEVX Higer, que participará no segundo dia do evento do painel “Avanços e Perspectivas para a Indústria brasileira”.

O visitante que for a área de exposição de produtos da Higer poderá conferir de perto o modelo urbano Azure A12BR e se surpreender desde a entrada no modelo, que vem de fábrica com piso baixo total, aliado a um exclusivo sistema de “ajoelhamento” de suspensão, e conjunto de acessibilidade com rampas na porta central, até os detalhes internos com corredores largos, acabamento ou ausência de ruído que fazem do veículo a melhor opção para o transporte urbano.

Ao entrar no veículo, sem degraus ou obstáculos, a primeira sensação de conforto é percebida com o sistema de ar-condicionado ecológico, sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, oferece um ambiente uniformemente climatizado em qualquer estação do ano, comodidade que é complementada por vidros com tratamento UV e isolamento térmico nas paredes do veículo, sistema testado e aprovado até em Dubai durante a COOP23.

O conforto é reforçado por luzes coloridas de LED trazem o benefício da cromoterapia aos passageiros, wi-fi e carregadores USB posicionados nas laterais para quem viaja sentado e nos balaústres para quem circula em pé, benefícios que os passageiros podem usufruir em seus trajetos.

Para os operadores, o modelo monobloco se destaca pelo baixo peso e eficiência energética em média de 20% perante os concorrentes urbanos, conta com a tecnologia de sistema de freios regenerativos que permite aumentar a autonomia de 270 kms do Azure A12BR em até 30%, gerando assim o menor custo operacional do segmento e a melhor a disponibilidade do veículo. Sustentabilidade ambiental aliada a sustentabilidade financeira da operação.