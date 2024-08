Tecnologia dedicada a carros elétricos e híbridos plug-in

A Pirelli obteve mais de 500 homologações para os pneus Elect desde seu lançamento em 2019. Esses pneus incluem um pacote de tecnologias que aprimoram as especificidades de carros elétricos e híbridos plug-in. Este marco confirma a liderança da empresa no segmento EV, com 7 em cada 10 fabricantes de carros Premium e Prestige escolhendo pneus Pirelli desenvolvidos para BEVs e PHEVs¹.

“Carros elétricos são muito diferentes dos veículos tradicionais com motor a combustão e exigem pneus específicos. O número de homologações de grandes fabricantes confirma a validade da tecnologia que pode ser adaptada ao veículo, ao pneu e à sazonalidade”, disse Piero Misani, Diretor Técnico da Pirelli. “As ferramentas de desenvolvimento mais modernas, como virtualização e inteligência artificial, nos permitem projetar produtos que estão cada vez mais alinhados aos requisitos técnicos e de desempenho dos EVs”.

Há várias vantagens para motoristas que utilizam pneus Pirelli Elect, começando pela autonomia da bateria. Graças a sua baixa resistência ao rolamento, esses pneus podem fornecer até 50 quilômetros a mais de autonomia², resultando em economias de até 150 euros por ano em custos de recargas³. Além disso, os pneus Pirelli Elect têm maior aderência, graças a compostos inovadores, para gerenciar o alto torque de motores elétricos e estruturas reforçadas para lidar com a carga de EVs. Esses dois elementos contribuem para reduzir o desgaste dos pneus em até 20%⁴. A tecnologia Elect também oferece conforto acústico superior dentro do carro, até 20%⁵, realçando o silêncio quando não há um motor a combustão.

A tecnologia Pirelli Elect, que estreou com os P Zeros da primeira geração do Porsche Taycan, agora está integrada a um número crescente de famílias de produtos principais da Pirelli. A família P Zero, a mais escolhida pelos fabricantes de carros Premium e Prestige para seus modelos mais esportivos, combina alto desempenho com as necessidades de conforto e eficiência de BEVs e PHEVs e tem o maior número de medidas com esta tecnologia (mais de 30%). Ela é seguida pela linha Scorpion, dedicada a SUVs, e a linha Cinturato, dedicada a sedans e CUVs. A Pirelli Elect também está disponível em uma porcentagem crescente de pneus de inverno (22%) e all-season (17%), trazendo benefícios em termos de redução de ruído e resistência ao rolamento mesmo em pneus com sulcos muito altos que oferecem maior versatilidade e segurança em temperaturas mais baixas. (Foto: Pirelli/Divulgação).