Pirelli equipa Hyundai Ioniq 5 N com pneus P Zero Elect sob medida

A Pirelli desenvolveu uma versão especialmente adaptada de seu pneu P Zero para o Ioniq 5 N. O Ioniq 5 N é o primeiro carro elétrico de alta performance da Hyundai N.

Numa colaboração de dois anos com a Hyundai, a Pirelli desenvolveu um pneu que atende aos requisitos dinâmicos do carro esportivo EV enquanto oferece performance na pilotagem, confiabilidade e conforto para a condução diária. O P Zero foi testado no exigente circuito de Nürburgring para provar seu desempenho e consistência em condições extremas de pilotagem.

Para atender às características específicas do Hyundai Ioniq 5 N, a Pirelli equipou o P Zero sob medida com sua tecnologia Elect, desenvolvida pela empresa especificamente para carros elétricos e híbridos plug-in. O P Zero Elect oferece várias vantagens aos veículos elétricos graças a compostos, padrões de banda de rodagem e estruturas inovadoras:

Sua estrutura e materiais reforçados pode suportar as tensões associadas à massa de um veículo movido a bateria;

O pneu também pode suportar o elevado torque aplicado imediatamente pelo motor elétrico, o que aumenta sua durabilidade;

A utilização de polímeros funcionalizados no composto resultou numa melhor aderência e dirigibilidade em piso molhado.

O P Zero Elect para o novo Ioniq 5 N apresenta também o Sistema Pirelli de Cancelamento de Ruído (PNCS) para aprimorar a experiência de condução. Esta tecnologia reduz o ruído no interior do veículo pela utilização de um material que absorve o som no interior do pneu. Este recurso é particularmente apreciado pelos proprietários de carros elétricos.

No desenvolvimento deste pneu, os engenheiros da Pirelli prestaram atenção especial às dinâmicas de condução. Eles refinaram cuidadosamente cada detalhe do pneu, incluindo o design e a construção da banda de rodagem. Eles otimizaram a profundidade dos sulcos e as dimensões das barras da banda de rodagem para melhorar a tração e a estabilidade e proporcionar excelente aderência em diferentes superfícies. Eles também ajustaram precisamente a rigidez do pneu para uma experiência de condução responsiva e controlada tanto na pista quanto em estradas normais.

Além do pneu de verão, a Pirelli também desenvolveu uma versão especial do pneu Winter Sottozero 3 para atender às diferentes necessidades dos motoristas de Ioniq 5 N. O Winter Sottozero 3 oferece ótima tração e controle em temperaturas baixas. Para motoristas que procuram ainda mais performance, a Pirelli oferece o P Zero Corsa. Este pneu apresenta alto desempenho tanto na pista quanto na estrada, com excelente tração e frenagem.

A equipe de desenvolvimento da Pirelli utilizou ferramentas inovadoras de simulação virtual para desenvolver o P Zero para o Ioniq 5 N, principalmente para otimizar a estrutura. Como sinal de sua adaptação sob medida ao Ioniq 5 N, o pneu tem uma marcação especial “HN” na parede lateral. De fato, os pneus fabricados para o Hyundai Ioniq 5 N são outro exemplo da estratégia Perfect Fit da Pirelli. Nesta estratégia, os engenheiros da Pirelli trabalham com as principais fabricantes de automóveis para desenvolver pneus customizados para cada modelo, adaptados com precisão aos requisitos técnicos do veículo. Graças a essa abordagem, a Pirelli é a líder mundial em equipamentos originais, sobretudo nos segmentos premium e prestige. (Fotos: Hyundai/Pirelli/Divulgação).