Novo SUV Citroën Aircross para 7 pessoas é o mais acessível do Brasil

A Citroën revelou na quarta-feira (21/02) os preços do Novo SUV Citroën C3 Aircross de sete lugares. Com as já conhecidas inovações e toda a versatilidade do Novo Aircross, o modelo chega em três versões com valores a partir de R$ 117.990 na modalidade de venda on-line. Com isso, ele se torna o veículo capaz de transportar até sete pessoas mais acessível do mercado.

O Novo Citroën Aircross está disponível nas versões Feel (R$ 117990), Feel Pack (R$ 127.990) e Shine (R$ 136.590), sendo todas equipadas com o premiado motor Turbo 200 de até 130 cv e câmbio CVT de sete marchas. O primeiro e único B-SUV nacional para até sete pessoas também agrega uma longa lista de equipamentos de série, além da opção de incluir dezenas de acessórios originais Mopar e pacotes competitivos de financiamento.

O Novo Aircross vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de rodagem diurna (DRL) com leds, direção elétrica, ar-condicionado com o exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto e sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio e seis alto-falantes.

A ampla gama de versões oferece uma vasta oferta de equipamentos para atender às diferentes demandas dos clientes, podendo incluir sensor e câmera de ré, painel digital customizável de 7”, rodas de liga-leve de até 17” e bancos com forração premium, entre outros itens.

Comodidade e praticidade

O Novo Aircross conta com um inédito e prático sistema de remoção dos bancos da terceira fileira que, por meio de um simples mecanismo de acionamento, permite rebatê-los e/ou removê-los individualmente. Os assentos pesam aproximadamente 8 kg e podem ser armazenados em uma exclusiva bag Mopar (comercializada à parte) para serem transportados com facilidade.

Caso a opção seja mantê-los no veículo e ainda assim houver necessidade de espaço, é possível colocar bagagens sobre os bancos da terceira fileira dobrados, pois sua estrutura reforçada permite a colocação de peso sem risco de danos ao conjunto.

O Novo Aircross possui um porta-malas capaz de comportar até 493 litros de bagagens — o maior entre seus rivais diretos no segmento —, e clientes que precisarem de ainda mais espaço podem optar pelas barras transversais de teto oferecidas pela Mopar para a fixação de um baú ou suporte de bicicletas.

Um sistema de ventilação suplementar no teto de série em todas as versões reforça o conforto climático para os ocupantes da segunda e terceira fileira, com ajuste de velocidade individual e independente. Além disso, os passageiros do Novo Aircross podem dispor de porta-copos e conectores USB para a recarga de celulares posicionados de forma inteligente na cabine, distribuídos ao longo das três fileiras de assentos, de acordo com a versão.

Todo esse pacote inclui a conhecida acessibilidade da Citroën. Ambas as configurações, de cinco e sete lugares, podem ser adquiridas com taxa 0% em até 24 vezes e todos os clientes terão direito às três primeiras revisões grátis.

Confira abaixo os preços e lista de equipamentos do modelo:

Novo Aircross 7 Feel Turbo 200 AT – R$ 117.990 (venda on-line):

– Motor Turbo 200 de até 130 cv;

– Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução;

– Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante;

– Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira;

– Monitoramento de pressão dos pneus;

– Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa;

– Luzes de condução diurna (DRL) com leds;

– Seis alto-falantes;

– Ar-condicionado;

– Banco do motorista com regulagem de altura;

– Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch;

– Rodas de 16” com pneus 205/65;

– Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave;

– Alarme;

– Bocal do combustível com destravamento elétrico;

– Barras longitudinais no teto;

– Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis;

– Sistema de ventilação no teto;

– Exclusivo logotipo 7 no porta-malas.

Opcionais:

– Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira);

– Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas).

Novo Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT – R$ 127.990:

Todos os itens da versão Feel mais:

– Sensor de estacionamento traseiro;

– Rodas de liga-leve de 16”;

– Airbags laterais;

– Apoio de braço no banco do motorista;

– Retrovisores elétricos;

Opcionais:

– Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira);

– Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré);

– Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas).

Novo Aircross 7 Shine Turbo 200 AT – R$ 136.590,00:

Todos os itens da versão Feel Pack mais:

– 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira;

– Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60;

– Faróis de neblina;

– Câmera de ré;

– Bancos e volante com forração premium;

– Controlador de velocidade com limitador integrado;

– Skid plate frontal e traseiro;

– Grade do radiador na cor preto brilhante;

– Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante.

Opcionais:

– Teto bitom Preto Perla Nera ou Branco Banquise;

– Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira);

– Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas).