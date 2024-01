Niterra destaca 3 benefícios das velas de ignição com metais nobres

A Niterra, multinacional japonesa detentora das marcas NGK e NTK, especializada em componentes para sistemas de ignição e sensores automotivos, compartilha três vantagens de usar velas de metais nobres em comparação com as velas convencionais. Compostas por materiais como platina e irídio, essas velas incorporam as inovações tecnológicas mais recentes da indústria automotiva, proporcionando benefícios significativos.

1 – Desempenho aprimorado: por possuir eletrodos com pontas finas, as velas de metal nobre proporcionam partidas, retomadas e acelerações mais rápidas e fáceis. Além disso, garantem uma marcha lenta mais estável e uma queima mais eficiente da mistura ar/combustível, resultando em um desempenho superior em comparação com as velas convencionais;

2 – Maior durabilidade: por conta dos materiais usados em sua fabricação, as velas de ignição de metal nobre são projetadas com dois degraus entre o eletrodo central e o isolador cerâmico. Isso impede a carbonização da vela, garantindo uma microdescarga que mantém a ponta ignífera limpa. A alta dureza desses metais proporciona maior durabilidade, reduzindo o desgaste dos eletrodos e, consequentemente, aumentando a vida útil dos componentes do sistema de ignição;

3 – Eficiência ambiental: as velas de metal nobre concentram a energia para a centelha, resultando em uma queima mais eficiente da mistura ar/combustível e menos resíduos de carbono. Isso melhora o desempenho do motor e reduz a emissão de poluentes, contribuindo para um ambiente mais limpo.

Sinais de atenção com velas de ignição

Mesmo com grandes avanços tecnológicos e benefícios que as velas de ignição de metais nobres trazem, os motoristas ainda devem observar sinais que revelam falhas nesses componentes. Pontos como dificuldade de partida a frio, falhas na aceleração do motor, aumento do consumo de combustível e acendimento da luz de avaria nos veículos mais novos indicam comportamentos anormais que valem ser observados por um mecânico profissional.

“Como usuários, devemos estar atentos aos sinais de aviso, pois eles servem para detectar problemas em nossos veículos. Agir prontamente diante desses alertas é essencial para corrigir eventuais falhas a tempo, evitando danos adicionais aos componentes já comprometidos”, afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil.

Caso seja necessário substituir as velas, a Niterra apresenta uma solução por meio da marca NGK, oferecendo uma gama de velas especiais como a G-Power (Platina) e Iridium IX (Irídio), disponíveis no mercado de reposição.

Essas opções se destacam como escolhas vantajosas em termos de custo-benefício. A Niterra do Brasil recomenda a instalação dessas velas, sempre que houver uma correspondência indicada na tabela de aplicações NGK.