Nissan Sentra 2025 chega com novo visual, mais segurança e tecnologias

A Nissan apresentou o Sentra 2025, que chega ao mercado brasileiro com novo design e mais equipamentos de série. O visual instigante do sedã recebeu intervenções que o deixaram ainda mais refinado e elegante. A linha da marca japonesa também ganhou reforço na segurança e no conforto com a inclusão de mais itens e equipamentos, principalmente na versão Advance. Tendo a filosofia Nissan Emotional Geometry Design, que é inspirada no equilíbrio entre design agressivo e elegante, na sua concepção, o estilo do novo Nissan Sentra é único, moderno e com o DNA da Nissan.

Preço: O novo Nissan Sentra 2025 chega às concessionárias da marca com o preço de: Advance 2.0 CVT – R$ 156.390,00; Exclusive 2.0 CVT – R$ 176.690,00; e Exclusive 2.0 CVT Interior Premium – R$ 178.390,00.

Além do visual renovado, o novo Nissan Sentra 2025 destaca-se pelos equipamentos de série – muitos deles inéditos entre os modelos com três volumes do segmento – agora também disponíveis para a versão Advance. Já com uma ampla gama de equipamentos, essa versão passa a contar com Monitoramento de Ponto Cego (BSI), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Faróis Automáticos Inteligentes (HBA).

As duas versões do sedã ainda incorporaram sistema de travamento e automático das portas com o carro em movimento, destravamento das portas em caso de acidente, nova chave I-Key, entre outros. Uma inédita opção de cor, Cinza Atlântico metálica, também está disponível na linha 2025, tanto cobrindo toda a carroceria ou na diferenciada Bi-Tone com teto Preto Premium.

Design ainda mais diferenciado

As novidades de design do novo Nissan Sentra 2025 ressaltam ainda mais sua elegância e beleza. O destaque do estilo está na área frontal. A grade “V-motion” da Nissan ganhou nova interpretação e traz acabamento cromado brilhante, deixando o sedã ainda mais imponente e dinâmico. A entrada de ar frontal dessa área agora é preenchida com filetes horizontais que vão da extremidade do capô até a do para-choque. Os faróis são de LED com luzes de condução diurna (DTRL). Ainda em relação ao design, toda a linha ganha o novo logotipo da Nissan na frente e na tampa traseira e chave I-Key redesenhada.

As linhas da carroceria não contribuem apenas para dar ao novo Nissan Sentra 2025 um dos estilos mais belos do segmento. Elas também ajudam a reduzir o arrasto e, assim, melhorar o consumo de combustível em cerca de 10%. Para isso, designers e a engenharia imaginaram uma grade com dimensão reduzida, área de cobertura dos pneus do para-choque dianteiro otimizada, colunas “A” de pequenas dimensões e linhas arredondadas do capô. O sedã também incorpora de série, nas duas versões – Advance e Exclusive –, o travamento automático das portas com o carro em movimento, destravamento automático das portas em caso de acidente e acionamento automático do pisca-alerta, em caso de colisão.

A esportividade do novo Nissan Sentra 2025 continua reforçada com o teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro. Mais largo que seus concorrentes, o modelo tem interior espaçoso e oferece conforto acima do nível do segmento. Assim, o motorista fica em uma área confortável, de onde comanda o sedã, que tem direção elétrica com volante em forma de “D”, com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade. Ali também estão funções de conforto e segurança como as aletas para troca de marchas manuais (para as duas versões) e o acionamento do Piloto Automático Inteligente (ICC) – disponível para a versão Exclusive.

Colorido e de 7 polegadas, o painel TFT facilita a visualização das informações do computador de bordo, que tem funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa, aviso de abertura das portas, quilometragem total e parcial e mensagens de alerta.

Para acomodação de objetos do dia a dia, o novo Nissan Sentra conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos (quatro na dianteira e quatro para atender o banco traseiro). Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com impressionantes 7,7 litros de capacidade. Como os usuários estão usando cada vez mais equipamentos móveis, no interior há três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas tipo “C”, de carga mais rápida) e uma atrás. Todas foram colocadas em posições estratégicas e fáceis de acessar.

O acabamento dos bancos pode ser em preto ou em dois tons (preto e Sand) como opcional para a Exclusive (pacote Premium). Aliás, eles trazem, na dianteira e na traseira, o conforto da tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity®) da Nissan, que é inspirada em avançados estudos de ergonomia da NASA para ajudar a aliviar a tensão nas costas e proporciona viagens mais longas sem cansaço.

O porta-malas comporta 466 litros e a boca do compartimento mais perto do solo facilitam a acomodação de malas grades e também das mais pesadas. Além disso, o encosto rebatível do banco traseiro ajuda a dar mais flexibilidade para transportar itens maiores.

Tecnologia

O novo Nissan Sentra 2025 destaca-se no segmento de sedãs médios pela quantidade e qualidade dos recursos tecnológicos de conforto e segurança – estes monitoram, reagem e protegem os ocupantes e são parte integrante do Nissan Safety Shield, conjunto de sistemas avançados de assistência ao motorista.

Para monitoramento constante, o novo Nissan Sentra vem equipado com um robusto pacote de equipamentos, que conta com Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW); Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA); Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW); Monitoramento de Ponto Cego (BSI); Faróis Automáticos Inteligentes (HBA); Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS); Piloto Automático Inteligente (ICC) e Visão 360º Inteligente com Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), sendo esses últimos dois disponíveis na versão Exclusive.

Os equipamentos de reação são o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) e o Controle Dinâmico de Chassi Integrado, que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta.

Para proteção, o sedã conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para melhor resistência aos choques. O sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça complementam a segurança dos passageiros.

Outros diferenciais do novo Nissan Sentra são a Partida Remota do Motor e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro. Com o primeiro é possível acionar o motor à distância pressionando o botão de travamento das portas para, por exemplo, ligar o ar-condicionado ou o aquecedor dos bancos, segurando o botão correspondente na chave inteligente I-Key. O recurso é ideal para já deixar o interior do veículo climatizado antes dos ocupantes entrarem.

O Alerta de Objetos no Banco Traseiro é acionado ao abrir uma das portas de trás. Chegando ao destino, caso o motorista saia do veículo e feche o carro sem abrir uma das portas de trás, o novo Nissan Sentra 2025, então, emitirá seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo não foi retirado e ficou esquecido no banco traseiro.

Powertrain

Os recursos tecnológicos também garantem que o novo Nissan Sentra 2025 ofereça aos motoristas uma experiência responsiva e confortável, combinando um trem de força eficiente e uma suspensão ajustada com precisão. O motor de 3ª geração da família MR20DD é eficiente e tem excelente nível de consumo de combustível, além de ser silencioso e contar com sistema de injeção direta. Movido exclusivamente a gasolina, desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.

O acabamento interno do propulsor é espelhado – para reduzir atrito dos cilindros e melhorar o resfriamento para aumentar potência e torque –, por meio de uma tecnologia de aço spray utilizada no automobilismo e, também, no superesportivo Nissan GT-R. Além disso, a Nissan utiliza no motor o “Ciclo de Atkinson”, que permite que a válvula de admissão fique aberta por mais tempo durante a compressão. Dessa forma o motor trabalha com menor esforço, ajudando a reduzir o consumo e aumentar a eficiência.

O motor tem também um eixo de balanceamento para reduzir vibração e ruídos. A válvula de controle de fluxo de ar tem múltiplas seções (Tumble Control Valve – TCV) para obter um fluxo de ar ideal na admissão, podendo abrir em vários ângulos nesse coletor.

O câmbio CVT XTRONIC de oitava geração, que simula oito marchas, inclui conversor de torque com resposta mais rápida e a função D-Step, que maximiza o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens. O powertrain do Novo Nissan Sentra tem quatro programas de modo de condução Normal (melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição), Sport (mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas), Manual (para controle do motorista de velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante) e ECO (ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%).

Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo McPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e Multi-Link na traseira. O objetivo da engenharia com essa combinação foi oferecer uma sensação de diversão ao dirigir e, claro, conforto e estabilidade. (Fotos: Murilo Goes/Divulgação Nissan).