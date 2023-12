MINI celebra centenário do legado de John Cooper

O famoso engenheiro e fabricante de carros de corrida John Cooper nasceu em Surrey, no Reino Unido, em 17 de julho de 1923. 100 anos depois, seu legado continua vivo nos modelos MINI. Ele entrou para a Royal Air Force como aprendiz aos 15 anos de idade, para trabalhar como fabricante de instrumentos durante a Segunda Guerra Mundial. Seu amor pela mecânica nasceu no negócio de seu pai, Charles Cooper.

Em 1947, Charles e John Cooper fundaram a Cooper Car Company, uma empresa automotiva dedicada ao automobilismo. Um dos primeiros grandes sucessos da Cooper foi na classe de 500cc, a antecessora da atual Fórmula 3. John Cooper teve a brilhante ideia de instalar o motor entre o motorista e o eixo traseiro, em uma época em que os carros de corrida ainda tinham o motor na dianteira. O sucesso dessa configuração mudou o automobilismo e sua influência se estendeu à Fórmula 1 e às 500 Milhas de Indianápolis.

John Cooper, que também era amigo íntimo de Alec Issigonis, reconheceu o potencial esportivo desse novo carro pequeno logo no início, quando os primeiros protótipos apareceram na pista. John propôs a ideia a Issigonis, e logo recebeu a aprovação da gerência sênior da BMC para desenvolver uma pequena série de 1.000 unidades do Mini Cooper com um motor modificado, ampliado para 1,0 litro e oferecendo uma potência máxima de 55 cv (o Morris Mini-Minor original tinha um motor de 848 cm³ com 34 cv).

A resposta à entrada desse carro no mercado em setembro de 1961 foi simplesmente eufórica, com entusiastas de todo o mundo exigindo apenas uma coisa: ainda mais potência! Assim, Issigonis e Cooper aumentaram a capacidade do motor para 1.071 cc, elevando a potência do motor para 70 cv.

O nascimento de um clássico

O Mini Cooper S logo provou ser um verdadeiro campeão, e não apenas no asfalto, já que a vitória do piloto finlandês Rauno Aaltonen em uma das categorias no Rally de Monte Carlo de 1963 marcou o ponto de partida para uma série verdadeiramente inigualável de sucessos extraordinários no automobilismo. O ponto alto, é claro, foram as três vitórias gerais no Rally de Monte Carlo em 1964, 1965 e 1967. O Mini com motor Cooper desafiou todas as probabilidades. O sucesso do Mini Cooper foi tão grande que ele se tornou o primeiro modelo britânico a vencer o Campeonato Europeu de Rally.

A cooperação do BMW Group com John Cooper continuou na era moderna do MINI (a designação Mini refere-se ao Mini clássico, enquanto MINI refere-se aos modelos modernos a partir de 2001), embora somente em 2007 o BMW Group tenha adquirido o nome da marca John Cooper Works, bem como seus recursos de desenvolvimento e engenharia.

Os modelos MINI John Cooper Works são a reencarnação das lendas de corrida John Cooper e evoluíram para carros para a vida cotidiana com manuseio divertido e alto desempenho em todas as variantes modernas de carroceria MINI.

