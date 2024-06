Marcopolo Rail amplia capacidade produtiva e lança novos produtos

A Marcopolo Rail, especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos, amplia sua capacidade produtiva com uma nova estrutura de 2.600 m² de área total, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No espaço, serão produzidos veículos 100% nacionais de forma integral, que vão atender às diferentes demandas por transporte ferroviário de passageiros no Brasil e na América Latina, além de contar com a possibilidade de desenvolver projetos com parceiros estratégicos em serviços de modernização de veículos.

Entre os modelos que serão fabricados pela unidade está o recém-apresentado ao mercado, o Prosper VLT Hybrid. “O veículo híbrido é voltado para o transporte urbano e intercidades, combinando a eficiência dos motores diesel e elétrico com baterias. O que proporciona melhor desempenho e autonomia na operação, além de reduzir as emissões de CO2”, destaca Petras Amaral Santos, gerente executivo da unidade de negócio.

A ampliação da estrutura fabril deve melhorar a competitividade da unidade, pois além de possuir equipamentos de ponta, conta também com uma equipe de produção altamente especializada, com capacitação constante de seus profissionais. O novo pavilhão atende às normas internacionais com fluxo mais ergonômico e eficiente, o que trouxe agilidade na movimentação de componentes e materiais e, consequentemente, aumento da produtividade.

Para a criação do novo espaço, foram feitos investimentos em infraestrutura, com novas máquinas e equipamentos, novos gabaritos e pontes rolantes, além de uma área de armazenagem e logística própria. Combinado a tudo isso, a Marcopolo Rail está localizada em um espaço que permite a sinergia com outras áreas da Marcopolo, como o centro de fabricação de componentes e cabines de pintura, tornando os processos mais ágeis e simplificados.

Atualmente, entre os projetos em produção pela Marcopolo Rail, estão os modelos People Movers e o fornecimento de três unidades Diesel Multiple Units, DMUs, com dois carros cada do modelo Prosper, à Empresa de los Ferrocarriles del Estado – EFE Trenes de Chile, empresa pública responsável pela gestão da rede ferroviária do país.

Formação de mão de obra especializada

A Marcopolo Rail investirá também na formação de equipes de engenharia, para atuar no desenvolvimento de projetos para o segmento ferroviário. A iniciativa permite que a companhia esteja preparada para desenvolver veículos cada vez mais personalizados, de acordo com os diferentes desafios do setor de transporte sobre trilhos no país, além de contribuir com a valorização dos profissionais brasileiros.

“Com as novas instalações e equipes qualificadas, vamos desenvolver produtos da mais alta qualidade e ainda temos condições de nos aliar a parceiros estratégicos consagrados no mercado. Podemos dizer que estamos prontos para acompanhar o crescimento do setor, no Brasil e no exterior, tornando o Brasil uma referência em soluções em mobilidade”, conclui Petras Amaral. (Fotos: Marcopolo/Divulgação).