M-Benz Accelo tem novo design e mais capacidade de carga

Em mais um passo marcante de renovação de sua linha de caminhões no Brasil, a Mercedes-Benz chega agora à consagrada família Accelo de leves e médios. Para o portfólio 2025, a marca está lançando os modelos 917, 1117 e 1417 6×2. Estes ágeis e versáteis veículos urbanos, que também operam em curtas distâncias rodoviárias intermunicipais e nas zonas rurais, são sucessores de caminhões Mercedes-Benz clássicos do País, como o L 608 e o 710, os “Mercedinhos”, historicamente muito admirados por frotistas, autônomos e motoristas.

“O Accelo mudou totalmente, chegando com um inédito design futurista e moderno, mais capacidade de carga e novos modelos, além de diversas novidades em termos de tecnologia e configurações”, informa Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Essa robusta renovação coincide com a recente marca de 20 anos de sucesso dessa família de caminhões no mercado brasileiro. Um campeão de vendas da Mercedes-Benz, com mais de 96.000 unidades emplacadas neste período. E ainda nesse mês, a família Accelo deve atingir a marca de 100 mil unidades vendidas no mercado brasileiro. Motivo de grande orgulho para nós”.

“Com esses lançamentos, pretendemos alcançar grandes marcos com a linha Accelo em 2025”, destaca Jefferson Ferrarez. “Para alcançar esse desempenho, confiamos nos novos caminhões e nas novas aplicações que serão atendidas pelo Accelo. Também acreditamos no crescimento econômico do País e do poder aquisitivo dos nossos clientes, o que gera oportunidades para o transporte urbano, intermunicipal e rural. Mercados, aliás, já atendidos com eficiência, produtividade e rentabilidade pelo Accelo, cuja nova geração representa uma nova era nas entregas e nas coletas urbanas”.

Entrada no segmento de caminhões médios de 11 toneladas de PBT

A nova linha Accelo entregará aos clientes mais capacidade de carga. Os modelos 917, 1117 e 1417 6×2 passam a atender as faixas de PBT de 9, 11 e 14 toneladas, resultando num ganho de até 1,2 tonelada de capacidade de carga. Além disso, o lançamento do 1117 marca a entrada da Mercedes-Benz no segmento de caminhões médios com 11 toneladas de PBT.

“Já o Accelo 1417, com PBT de 14 toneladas, oferece a maior capacidade de carga do segmento, até 600 kg a mais que seu principal concorrente”, diz Jefferson Ferrarez. “Reafirmamos assim a vocação de um caminhão versátil e acessível aos grandes centros urbanos, com a capacidade de um médio, mas com plataforma de carga ampla e baixa. Ou seja, com economia e baixo custo operacional de um caminhão leve”.

Com a maior capacidade de carga, o novo Accelo 1417 passa a atender um novo nicho, reforçando a versatilidade de uso e ampliando o leque de aplicações do Accelo. Agora, o veículo pode receber tanques de água e de combustível maiores, de até 10 mil litros, facilitando a operação dos clientes na logística urbana.

Os modelos 1117 e 1417 são indicados para cargas de alta densidade, como produtos congelados e resfriados, distribuição de bebidas, líquidos, químicos e combustíveis, areia, pedra, cimento e muitas outras.

Um importante diferencial do Accelo é a maior plataforma de carga do mercado, até 40 centímetros maior que os concorrentes. Também oferece os maiores comprimentos de carroçaria do segmento, de até 6,90 metros nas versões 4×2 e de até 8,30 metros no 6×2. Novamente: mais produtividade e mais rentabilidade.

Design moderno e futurista, com detalhe clássico brasileiro

O novo e moderno design reúne detalhes futuristas e clássicos. O Accelo é o primeiro caminhão com uma identidade visual que segue as linhas do novo Actros L e do caminhão elétrico eActros, que foram atrações da Mercedes-Benz no salão IAA deste ano na Alemanha.

O visual é clean. Já a grade dianteira preta reforça a tradição e a confiança que a marca conquistou no Brasil. Assim, os engenheiros da Empresa juntaram a atual linha futurista de design da Mercedes-Benz com o passado glorioso de ícones da marca no Brasil, como os clássicos L 1113 e L 608.

Ganhos operacionais para os clientes

Além da estética, o novo painel frontal da cabina, a grade dianteira, o parachoque e a saia dianteira trazem vantagens operacionais aos clientes. O menor número de peças, a maioria em material plástico de grande resistência e maleabilidade, resulta em menor peso, se tornando mais resistente. Também há menor demanda de itens de manutenção, ideal para a aplicação urbana.

A nova grade dianteira, mais elegante, agrega a tradicional estrela de três pontas, com frisos cromados em cada lado. Esse novo design mantém a eficiência na aerodinâmica e no arrefecimento do motor.

O parachoque de plástico, com reforço estrutural em aço, é tripartido, a fim de facilitar a manutenção. Além disso, estará disponível em duas versões, bodycolor ou selfcolor, de acordo com o desejo do cliente.

Além de evidenciar com elegância o design do novo Accelo, o conjunto óptico em LED aumenta a segurança. Ele oferece maior eficiência de iluminação e vida útil até 30% maior em relação às lâmpadas halógenas. Isso diminui a manutenção, reduzindo custos para o cliente.

Motor potente e robusto e novas transmissões manual e automatizada

O novo Accelo mantém atributos amplamente reconhecidos por transportadores e motoristas. Ele é ágil, rápido, compacto, circula muito bem nas avenidas e até mesmo nas vias estreitas do interior dos bairros. Ele vem equipado com o atual e consagrado motor Mercedes-Benz OM 924 LA. Mantém assim um elevado nível de desempenho com potência de 163 cv e torque máximo de 610 Nm. Esse motor é robusto e resistente, o mesmo, aliás, aplicado no Atego de 17 toneladas de PBT.

“A novidade desse motor é o novo mapa de injeção de combustível, com otimização do gerenciamento térmico, da válvula EGF e do sistema de pós-tratamento”, afirma Marcos Andrade.

Outra importante novidade da Linha Accelo são as novas transmissões manuais Eaton e automatizadas Mercedes-Benz, que proporcionam mais eficiência e desempenho. Dessa forma, mantêm a qualidade e a confiança típicas de um Mercedes-Benz. O câmbio automatizado MB G 90 PowerShift da 3ª geração, de 6 velocidades, se destaca pela robustez e melhor escalonamento de marchas. Este é um item opcional para os modelos 1117 e 1417. Todos os câmbios vêm, de série, com preparação para tomada de força, com botão no painel, parametrização padrão e chicotes elétricos.

Os eixos e suspensões foram redesenhados para as novas capacidades de carga, aumentando a robustez e a confiabilidade dos caminhões. As molas dianteiras e traseiras estão mais espessas e ganharam uma resistência cerca de 12% maior, além de mais rigidez, aumentando assim a robustez e mantendo um excelente nível de conforto ao veículo. As molas traseiras ganharam também uma otimização com a eliminação de alguns pads elásticos, diminuindo assim itens de desgaste.

Os novos amortecedores dianteiros são mais reforçados e foram recalibrados, assegurando assim a estabilidade e a capacidade de absorção das irregularidades das pistas. As barras estabilizadoras dianteiras e traseiras também foram reforçadas, aumentado o seu diâmetro de 34 para 38 mm, garantindo a estabilidade e a robustez do conjunto.

Os eixos dianteiros e traseiros foram redesenhados para as novas capacidades de carga, aumentando assim a robustez e a confiabilidade dos caminhões. O eixo dianteiro VL2 é de nova geração, com rolamento compacto isento de manutenção. O pino do cubo de roda é cilíndrico, em lugar da versão cônica anterior. Essa nova construção otimizada garante uma maior capacidade de carga, de 3,6 toneladas (3,2 toneladas no modelo anterior), sendo isenta de manutenção, o que diminui o custo de operação do veículo.

O eixo traseiro R325 mantém a construção em carcaça de aço estampado com porta para o diferencial, garantindo grande robustez e facilidade de manutenção. A versão para o 1117 teve seus componentes internos da ponteira e cubo de rodas reforçados para o aumento de capacidade de carga técnica para 7,1 toneladas (antes o máximo era de 6,4 toneladas). Vale mencionar que os três modelos Accelo podem ser equipados com bloqueio de diferencial.

O sistema de direção foi recalibrado, com aumento de 15% em sua pressão de trabalho. O objetivo é manter o baixo esforço de esterçamento no volante.

Esses novos caminhões Mercedes-Benz preservam muitos outros atributos amplamente reconhecidos do Accelo. Caso, por exemplo, do menor círculo de viragem do mercado, até 1,9 metro menor que seus concorrentes. Isso proporciona mais agilidade nas manobras e na circulação em centros urbanos e locais estreitos.

Os ângulos de entrada são de até 23 graus, quando carregado e a altura do catalizador foi elevada em 52 mm, proporcionando assim uma melhor adequação a operações em terrenos irregulares, com buracos, lombadas e guias. Isso evita eventuais quebras, paradas indesejáveis e custo de manutenção.

Para quem trafega em terrenos severos em aplicações predominantemente em más condições, como estradas vicinais, fazendas, estradas de terra e muitas lombadas altas, a Mercedes-Benz oferece o Pacote Robustez com customização de fábrica. Esse pacote é composto por componentes como protetor de cárter e radiador, chapa protetora do tanque de combustível, protetor do tanque de Arla32, ângulo de entrada elevado até 27 graus (quando carregado), suspensão mais elevada com molas traseiras curtas e trapezoidais grade protetora da lanterna traseira. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).

Mercedes-Benz Accelo 1117. Mercedes-Benz Accelo 1417.