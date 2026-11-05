Jeep lança série especial de 85 anos para Compass e Commander no Brasil

A Jeep iniciou as vendas das versões comemorativas que integram a Série Especial 85 Anos no mercado nacional. Com produção limitada e itens exclusivos de design, acabamento e tecnologia, os modelos Compass e Commander homenageiam a trajetória da marca e já estão disponíveis em todas as concessionárias do país. O Jeep Compass Série Especial 85 Anos tem preço sugerido de R$ 206.990,00, enquanto o Jeep Commander Série Especial 85 Anos é comercializado por R$ 265.690,00.
O que muda no Jeep Compass Série Especial 85 Anos
Baseada na configuração Longitude, a edição comemorativa do SUV médio traz de série o teto solar panorâmico, selo comemorativo e elementos estéticos escurecidos, como a grade e o skidplate em Preto Onyx. O modelo também conta com a plataforma de serviços conectados Jeep Adventure Intelligence.
No interior, o veículo apresenta volante preto, acabamento preto na manopla de câmbio e costuras em Mayan Gold aplicadas nos painéis de portas, painel e bancos. Sob o capô, o SUV é equipado com motorização TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência, tecnologia híbrida leve que proporciona redução de até 11% no consumo de combustível.
A lista de equipamentos do Compass inclui:
- Alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres, ciclistas e veículos
- Aletas para trocas de marcha no volante (Paddle Shifters)
- Assistente de centralização em faixas e Piloto automático adaptativo (ADAS Nível 2)
- Assistente de estacionamento (Park Assistance)
- Central multimídia de 10,1″ com Adventure Intelligence e Alexa Integrada
- Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25″
- Reconhecimento de placas de trânsito (TSR)
- Carregador de celular por indução (Wireless Charger)
- Seis airbags e controle eletrônico de estabilidade (ESC)
- Rodas em liga leve aro 19″ e pneus 235/45
O que muda no Jeep Commander Série Especial 85 Anos
Tendo como base a versão Limited, o SUV de sete lugares traz acabamento com grade e skidplate em Dark Chrome, além de logotipos escurecidos em preto brilhante e o badge comemorativo da edição. O modelo sai de fábrica com teto solar panorâmico e abertura elétrica do porta-malas com sensor Hands Free.
Internamente, o Commander adota volante preto, manopla de câmbio com acabamento preto, painel frontal em suede com acabamento cromado e costuras em Mayan Gold nos assentos e painéis. Os revestimentos em suede complementam a proposta da série. A motorização é a mesma do Compass: o propulsor TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência.
Entre os principais recursos do Commander estão:
- Sistema de som certificado Harman Kardon com 9 alto-falantes
- Ar-condicionado dual zone com ajuste de intensidade para as fileiras traseiras
- Assistente de centralização de faixa (Lane Centering) e Piloto automático adaptativo (ADAS Nível 2)
- Sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist)
- Monitoramento de Ponto Cego (BSM)
- Rodas de 18 polegadas escurecidas com calota especial