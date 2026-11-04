Citroën corta R$ 18 mil do Basalt Dark Edition em promoção de Black Friday

A Citroën iniciou uma campanha de ofertas especiais válidas até o dia 9 de novembro. A ação, batizada de Black Friday de Atitude, contempla diferentes versões dos modelos Citroën Basalt e Citroën C3 com reduções de preço que chegam a R$ 18.200. Conforme as condições da marca, as ofertas exigem veículo usado na troca e incluem facilidades adicionais como opção de taxa zero no financiamento, taxa de 0,99% ou emplacamento grátis, dependendo da versão escolhida.
A maior redução de preço da linha foi aplicada na versão topo de gama do SUV Coupé, o Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT 26/26. O modelo teve o valor reduzido de R$ 129.890 para R$ 111.690 com o usado na troca, representando um abatimento de R$ 18.200. Para essa configuração, a montadora também disponibiliza taxa zero no financiamento e emplacamento grátis. O veículo conta com visual esportivo, detalhes em vermelho Andre Red, interior escurecido e bancos com acabamento em tecido preto.
Descontos para outras versões do Basalt
Lançada em agosto para ampliar o acesso à configuração com apelo esportivo, a versão Dark Edition MT 26/27 teve o preço de tabela baixado de R$ 110.990 para R$ 94.990 com o usado na troca, o que representa R$ 16 mil de desconto e acesso a financiamento com taxa zero.
Já a versão Feel Turbo 200 AT 26/27 passou de R$ 117.990 para R$ 105.990. O desconto de R$ 12 mil é válido mediante entrega de usado na troca e acompanha taxa zero e emplacamento grátis. Toda a linha Basalt possui porta-malas de 490 litros (padrão VDA).
Condições para a linha Citroën C3
A versão aventureira C3 XTR 26/27, equipada com motor 1.0 Firefly de até 75 cv, recebeu redução de R$ 12 mil. O valor caiu de R$ 101.990 para R$ 89.990 durante o período da campanha.
Para a versão de entrada do hatch, a Live Go 1.0 MT 26/27, a montadora aplicou uma redução de R$ 13 mil. O preço caiu de R$ 88.990 para R$ 75.990 com o usado na troca. O modelo é oferecido com taxa de financiamento de 0,99% e possui porta-malas de 315 litros (VDA).
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|Especificação
|Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT (26/26) Manual de redação (2).docx
|Citroën C3 XTR 1.0 MT (26/27) Manual de redação (2).docx
|Motor
|1.0 Turbo, 3 cilindros
|1.0 Firefly, 3 cilindros
|Potência
|125 cv (G) / 130 cv (E) a 5.750 rpm
|71 cv (G) / 75 cv (E) a 6.000 rpm
|Torque
|200 Nm a 1.750 rpm
|98 Nm (G) / 105 Nm (E)
|Câmbio
|Automático CVT (7 marchas simuladas)
|Manual de 5 marchas
|Tração
|Dianteira
|Dianteira
|Porta-malas
|490 litros (VDA)
|315 litros (VDA)
|Consumo Urbano
|12,1 km/l (G) / 8,4 km/l (E)
|13,5 km/l (G) / 9,6 km/l (E)
|Consumo Estrada
|13,7 km/l (G) / 9,6 km/l (E)
|14,5 km/l (G) / 10,4 km/l (E)
|Preço em promoção
|R$ 111.690
|R$ 89.990
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
Até quando valem as ofertas de Black Friday da Citroën? As condições especiais da promoção Black Friday de Atitude são válidas até o dia 9 de novembro.
Qual o maior desconto oferecido na promoção da Citroën? O maior desconto é de R$ 18.200, aplicado sobre a versão Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT 26/26, que sai por R$ 111.690 com veículo usado na troca.
Qual é a capacidade do porta-malas do Citroën Basalt e do Citroën C3? O Citroën Basalt possui porta-malas com capacidade de 490 litros (VDA), enquanto o Citroën C3 oferece 315 litros (VDA).