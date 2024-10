Grupo Eletrolar All Connected anuncia a Eletrocar Show 2025

O Grupo Eletrolar All Connected, com 25 anos de experiência na promoção de oportunidades de negócios nos setores de eletroeletrônicos e bens duráveis, anunciou hoje a realização da sua 18ª edição da Eletrolar Show All Connected 2025, agora em novo endereço, o renovado Distrito Anhembi, em São Paulo. Em adição ao novo local, os organizadores anunciam o lançamento da Eletrocar Show 2025, focada no mercado de mobilidade elétrica. Esta iniciativa segue o modelo consagrado pela promotora com seu tripé de tecnologia, negócios e networking, e promete ser a principal vitrine B2B desse mercado no Brasil, reunindo líderes da indústria, expositores internacionais e profissionais do setor em uma plataforma inédita.

Os eventos serão realizados no mesmo local e simultaneamente, com entradas e credenciamentos e programa de atividades independentes, mas seguindo o modelo de sucesso da já tradicional Eletrolar Show All Connected que, há 18 anos, continua a crescer, destacando-se como a maior feira de eletroeletrônicos da América Latina.

Para o desenvolvimento deste projeto, o grupo decidiu contratar uma equipe com experiência no setor de feiras de negócios e com especialidade no setor automotivo. Com essa finalidade foi apresentado durante o lançamento, Juan Pablo De Vera, que será o presidente da Eletrocar Show. O executivo conta com mais de 30 anos de experiência no setor e por duas décadas comandou a maior empresa de feiras de negócios do Brasil. Sob sua responsabilidade esteve a gestão das maiores edições do Salão do Automóvel, Salão Duas Rodas; Automec; Fenatran; Congresso & Expo Fenabrave, e as edições do Nordeste Motorshow no Recife.

“A evolução do mercado global de mobilidade elétrica, a rápida aceitação dos usuários e os índices crescentes de satisfação nos permitem enxergar um futuro muito promissor também aqui no Brasil. Somos inspirados pela trajetória dos novos eventos que já são um sucesso na Europa, Ásia e nos Estados Unidos. Com isso, conseguimos apresentar de maneira efetiva nosso plano de trabalho. Já nas primeiras reuniões percebemos a necessidade de um evento que seja referência para o desenvolvimento de negócios desse setor no país. Esse é o principal objetivo deste evento, aproveitar a experiência e o conhecimento do Grupo Eletrolar All Connected para assegurar um ambiente de negócios apropriado e dar o protagonismo que estas empresas merecem”, afirma Juan Pablo De Vera que, como presidente da Eletrocar Show, será responsável pelo direcionamento estratégico da equipe de gestão deste novo evento.

A Eletrocar Show espera reunir empresários com foco no desenvolvimento do mercado de veículos eletrificados, incluindo todos os que protagonizam o ecossistema virtuoso de expansão e crescimento. Desde incorporadoras, imobiliárias, administradores de grandes shoppings, aeroportos, redes de varejo, até gestores de frotas corporativas, concessionárias, locadoras de veículos, investidores, representantes do governo e da imprensa especializada, além de contar com o tradicional público de grandes varejistas, distribuidores e representantes que participam tradicionalmente da Eletrolar Show All Connected e que são apaixonados pela tecnologia, a conectividade e a inovação.

Como parte das atividades, a Eletrocar Show também terá um fórum de conteúdos com destaque para assuntos institucionais, suporte às estratégias de vendas e distribuidores, treinamento para oficinas de reparação de veículos elétricos, e gestores de frotas corporativas e de logística.

Também, seguindo o modelo dos eventos internacionais, a Eletrocar Show terá um espaço para atividades dinâmicas e de experiências com pistas de test-drive e test-ride, proporcionando aos empresários e profissionais a oportunidade de vivenciar na prática as mais recentes inovações do setor e conhecer a maior variedade de veículos eletrificados disponíveis no mercado, assim como os lançamentos que estão chegando ao Brasil.

“Este será o primeiro grande encontro de negócios do setor de mobilidade elétrica, um evento com o protagonismo das marcas mais relevantes e que permitirá reunir todo o ecossistema num só local. Uma oportunidade singular para conectar compradores, investidores e distribuidores que procuram por novas oportunidades, novas soluções e novos segmentos de mercado de veículos. Uma oportunidade para continuar a estender nossa abrangência e interagir diretamente com os líderes desta nova economia, cada vez mais conectada, e que promete crescer muito nos próximos anos”, conclui Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar All Connected.

A Eletrocar Show 2025 conta com o apoio institucional da ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que prioriza a atuação junto às autoridades e entidades empresariais relacionadas ao setor automotivo, visando a tomada de decisões que incentivem o desenvolvimento e utilização de veículos elétricos (VEs) no país para tornar o transporte de pessoas e cargas mais limpo e eficiente, em benefício do bem-estar da população, do meio ambiente e do conjunto dos seus associados.

Eletrocar Show 2025:

Data: de 23 a 26 de junho de 2025;

Local: Distrito Anhembi, São Paulo;

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – SP;

www.eletrocarshow.com.

(Arte: Divulgação).