Festival Interlagos já tem 13 montadoras confirmadas

Concebido para ser uma experiência única para apaixonados pelo mundo do automóvel, o Festival Interlagos 2024 celebra a assinatura do 13º contrato de participação de montadoras, além de outros 40 expositores que integram a fauna automotiva do país, como empresas de acessórios, autopeças, lubrificantes, blindagens, seguros e diversos outros tópicos. O evento reúne test-drives, carros expostos, entretenimento, negócios (venda de veículos, produtos e serviços), lazer, esporte e diversão em um novo formato que ocupa integralmente a lacuna deixada pelos antigos salões, onde só havia a exposição de novos veículos.

Já estão confirmadas as seguintes marcas para o evento deste ano: Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus, Volvo, RAM, Jeep, Ford, BYD, GWM, Abarth, Honda e Fiat. Outras 14 marcas continuam em negociação. Todas elas de olho na expectativa de público para a edição 2024: 120 mil visitantes.

De acordo com Marcio Saldanha, idealizador do evento e CEO do Festival Interlagos, as edições se tornaram únicas no mundo por oferecerem verdadeiramente uma experiência para o visitante. “Mais do que a experimentação de produtos, o Festival realiza sonhos de apaixonados por automóveis ao colocá-los na pista. O engajamento e o recall do público com o evento são altíssimos”, explica. “Batemos 96 mil km rodados na edição de 2023, mas estimamos que, neste ano, salte para mais de 150 mil km”.

Sócio de Saldanha, Edu Bernasconi, que é jornalista e influenciador do setor automotivo há 30 anos, celebra a forte adesão das marcas. “Não foi só no Brasil que os eventos tradicionais de exposição de carros desapareceram. Isso ocorreu no mundo todo. Criamos o Festival Interlagos pegando esse vácuo. E já podemos afirmar que ele entra para a história global do setor, tanto no número de expositores como na presença de público. Ele mostra as tendências aspiracionais desta indústria e é um evento que impulsiona negócios, além de despertar a paixão por carros nas novas gerações”, comenta.

O reconhecimento oficial do Festival Interlagos também foi confirmado pela Prefeitura de São Paulo, que posicionou o evento como estratégico para a cidade e formalizou um contrato de 5 anos entre o Autódromo de Interlagos e o Festival, até 2028. Saldanha ainda ressalta: “Não era a volta de um salão que o Presidente da República chegou a mencionar em uma coletiva de imprensa? Pois o Festival Interlagos 2024 será muito mais do que isso”, diz. (Foto: Festival Interlagos/Divulgação).