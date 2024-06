DPaschoal celebra 75 Anos de tradição e confiabilidade no Brasil

A DPaschoal comemora, neste mês de junho, 75 anos de uma trajetória marcada por tradição e confiabilidade. Desde sua fundação, em 1949, a empresa construiu uma história de destaque na prestação de serviços automotivos especializados, além da revenda e distribuição de pneus e peças multimarcas, consolidando-se como uma referência no mercado brasileiro.

Recentemente adquirida pela Stellantis, as empresas passaram a ser, juntas, o maior distribuidor de peças automotivas do Brasil e da América do Sul. E não para por aí: a nova fase traz o objetivo de transformar a DPaschoal na empresa líder do mercado. “Celebramos os 75 anos da DPaschoal com todo o seu legado que, somado à força da Stellantis, impulsiona a empresa no desafio de ser tornar a mais eficiente e rentável do segmento, com novas linhas de produtos e, claro, sempre com foco no cliente”, analisa Paulo Solti, Vice-Presidente de Peças e Serviços da Stellantis para a América do Sul.

Hoje, a DPaschoal tem mais de seis milhões de clientes em sua base cadastral e um índice de satisfação de clientes (NPS) de 88%. A empresa opera mais de 125 lojas próprias espalhadas por oito estados brasileiros, oferecendo uma gama ampla e variada de produtos e serviços para veículos leves, pesados e agrícolas. Além disso, conta com 28 centros de distribuição de peças e pneus, o que garante sua presença em todo o território nacional.

Por meio de diversas plataformas, a DPaschoal trabalha com a multicanalidade para atender a todos os clientes, com propostas B2B e B2C, tanto em e-commerce quanto em lojas físicas, com suas unidades de negócio: DPK, KDP, AutoZ, Kmaxx, Recmaxx, Autocred e Maxxipel.

Destaque em formação de pessoas, a Maxxi Trainning Academy – criada pela DPaschoal para auxiliar o mercado na construção e distribuição de conhecimento técnico, comercial e de gestão para todos os profissionais do setor automotivo – tem o objetivo de preparar e capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Ao longo dos seus 13 anos foram realizadas mais de 150 mil certificações, com formações voltadas à manutenção de veículos de passeio, pesados, motos e linha agrícola, além de treinamentos sobre gestão de negócios.

Na DPaschoal, tudo é feito para proporcionar comodidade, economia, segurança e, acima de tudo, confiança. Nas lojas da DPaschoal, os clientes têm a segurança de que encontrarão uma equipe dedicada e comprometida em oferecer a melhor experiência possível. Essa filosofia tem sido a base do relacionamento duradouro que a DPaschoal mantém com seus clientes.

“Comemorar os 75 anos da DPaschoal é um momento de grande orgulho e um marco crucial em nossa história empresarial. Desde o início, nossos valores de tradição, confiabilidade e dedicação ao cliente têm sido os pilares de nossa jornada. Cada desafio superado e cada conquista alcançada ao longo do caminho contribuíram para tornar a DPaschoal uma referência no setor automotivo brasileiro. Ao longo dessas sete décadas e meia, construímos relações de confiança com nossos clientes, colaboradores e parceiros. Expresso minha sincera gratidão a todos que contribuíram para nosso sucesso – nossos colaboradores, parceiros e, acima de tudo, nossos clientes, combustível diário de nossa dedicação. Comprometemo-nos a continuar honrando essa confiança e aprimorando constantemente nossos produtos e serviços”, avalia Gerson Prado, Diretor-Geral da DPaschoal.

A confiança do cliente em primeiro lugar

A satisfação do cliente sempre foi essencial para o sucesso da DPaschoal ao longo de sua história. Desde a sua fundação, a empresa se empenha em oferecer um serviço de excelência, assegurando conforto, segurança e, principalmente, confiança para todos os consumidores. Entender bem a experiência do cliente pode ser um desafio complexo, que exige uma abordagem detalhada.

Para enfrentar esse desafio, a DPaschoal adota uma estratégia abrangente de análise de dados, que inclui feedback direto dos clientes, avaliações em plataformas digitais, dados de vendas e de manutenção, além de pesquisas de satisfação e estudos de mercado. Integrando essas informações e ouvindo o cliente, a DPaschoal obtém uma visão completa de sua jornada e consegue antecipar suas necessidades.

DPaschoal e Stellantis: uma parceria com visão de futuro

A recente aquisição de 70% do controle acionário da DPaschoal pela Stellantis marca o início de uma parceria estratégica que promete moldar o futuro do setor automotivo no Brasil. Com um histórico de excelência, a DPaschoal e suas marcas afiliadas se unem a uma das maiores empresas de mobilidade do mundo para criar uma sinergia poderosa, que levará a empresa à liderança no segmento.

A integração com a Stellantis, anunciada em janeiro deste ano, não apenas amplia a presença da DPaschoal, como também traz uma nova dimensão de inovação e expansão para a empresa. A Stellantis, com sua expertise global e recursos tecnológicos avançados, está perfeitamente posicionada para complementar e potencializar as operações da DPaschoal. Essa parceria estratégica reflete uma visão de futuro clara: combinar tradição e inovação para oferecer soluções cada vez mais eficientes e avançadas, que incluem a implementação de tecnologias de ponta, o desenvolvimento de novos serviços e a expansão do portfólio de produtos. E no centro dessa parceria está o compromisso inabalável com a experiência do cliente. (Fotos: DPaschoal/Divulgação).