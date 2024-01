Citroën encerra ano com desempenho sólido nas vendas e muitos prêmios

Em uma recuperação muito boa, o fechamento de 2023 consolidou a força da Citroën no Brasil, com números sólidos em todos os segmentos onde atua e diversos prêmios que reforçam a confiança dos clientes e da crítica especializada. No período a Citroën brilhou em diferentes categorias, além de seguir investindo em novos produtos para a região, com consolidação de um amplo serviço de pós-venda e a chegada do Novo C3 Aircross, o B-SUV turbo mais acessível do país e o único de sua categoria capaz de levar até sete pessoas.

O Novo C3 encerra 2023 como um dos cinco B-hatches nacionais mais vendidos do Brasil no canal de vendas Varejo, concluindo com chave de ouro o ano em que ele conquistou diversos prêmios, incluindo o prestigiado World Urban Car of the Year e o Melhor Compra até R$ 75 mil da Quatro Rodas. Além de ser o único hatch com atitude SUV do mercado, ele também se tornou o automático mais acessível do Brasil com a inédita versão Live Pack 1.6 A/T.

Já o Novo C4 Cactus conquistou o título de Melhor Compra da Quatro Rodas na categoria SUV Compacto, além de ter recebido novo visual, o exclusivo sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio e a inédita Edição Limitada Noir com motor THP de até 173 cv. E a solução mais inteligente para os pequenos e grandes empresários, o Jumpy também brilhou em 2023, sendo a terceira van mais vendida do Brasil em seu segmento.

“Esses resultados consolidam a estratégia da Citroën no Brasil, com o investimento em produtos inteligentes, acessíveis e que entregam o que o consumidor procura, algo atestado também pelos diversos prêmios conquistados no período. Sem dúvidas 2024 se inicia com o pé direito e ainda mais promissor para a marca e seus clientes na região”, afirma Herlander Zola, Vice-Presidente Sênior de Operações Comerciais da Stellantis Brasil e Veículos Comerciais Leves (LCV) para a América do Sul.