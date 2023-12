Airbus e BMW Group lançam competição de computação quântica

O BMW Group e a Airbus lançam um desafio global de computação quântica intitulado “The Quantum Mobility Quest”, para enfrentar os desafios mais urgentes nos setores de aviação e automotivo, que permanecem sem solução por computadores tradicionais até hoje. Este desafio é o primeiro do gênero, reunindo dois líderes globais da indústria para aproveitar tecnologias quânticas para o mundo real em aplicações industriais. A computação quântica tem o potencial de melhorar significativamente o poder computacional e para permitir as operações mais complexas que desafiam até mesmo os melhores computadores de hoje.

Os candidatos ao desafio são convidados a selecionar um ou mais problemas para solucionar. Além disso, os candidatos podem incluir suas próprias tecnologias quânticas com potencial para desenvolver aplicativos nativos ainda a serem explorados no setor de transportes. O desafio é organizado pelo The Quantum Insider (TQI) e dividido em duas partes, uma fase de quatro meses em que os participantes desenvolverão um quadro teórico para uma das afirmações dadas, e uma segunda fase durante a qual os finalistas selecionados irão implementar e avaliar suas soluções. Um júri composto por especialistas quânticos líderes mundiais se unirá com especialistas da Airbus, BMW Group e AWS para avaliar as propostas e premiar uma equipe vencedora com um prêmio de € 30.000 em cada um dos cinco desafios, até o final de 2024. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril de 2024 no site: https://qcc.thequantuminsider.com/.