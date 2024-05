Conheça quais são as ferramentas elétricas que não podem ficar de fora da maleta de trabalho de um eletricista na hora de atender os clientes.

Um kit de ferramentas elétricas de boa qualidade é indispensável para garantir a segurança e eficiência do trabalho prestado por eletricistas profissionais. Pensando nisso, reunimos uma lista com as principais ferramentas que não podem ficar de fora da sua maleta.

Kit de ferramentas para eletricistas

Além de entender bem sobre instalações elétricas, um bom eletricista precisa ter uma maleta com todos os instrumentos e ferramentas elétricas necessárias para resolver diferentes problemas com agilidade, segurança e eficiência.

A seguir, listamos quais são as principais ferramentas que todo eletricista profissional deve levar na bolsa para realizar manutenções elétricas, instalações e outros serviços do dia a dia de trabalho.

Chaves variadas

Chave de fenda, chave philips, chave inglesa, chave allen, estrela e de boca são essenciais no kit de chaves que o eletricista deve ter para afrouxar ou apertar porcas e parafusos nas instalações elétricas de um imóvel.

Kit de alicates

O tipo mais popular é o alicate universal, utilizado para dobrar, cortar e apertar os fios. Outro alicate essencial na mala de ferramentas é o de ponta fina, ideal para acessar regiões mais estreitas, além do alicate decapador e o de prensa terminal. Outro alicate muito utilizado é o de corte diagonal.

Fita isolante

A fita isolante é outro item fundamental na mala de ferramentas, já que serve para isolar fios e outros materiais condutores de eletricidade, impedindo a ocorrência de curtos ou até mesmo incêndios de origem elétrica.

Multímetro

Esta ferramenta também é de uso obrigatório pelo eletricista profissional porque faz a leitura de uma instalação ao medir as seguintes grandezas: resistência, continuidade, corrente, temperatura e tensão.

Furadeira

Com uma boa furadeira e as brocas adequadas, o eletricista consegue executar vários tipos de trabalhos, como furar madeira, alvenaria, Drywall, gesso, PVC e concreto para fixar quadros, caixas de passagens, conduletes e abraçadeiras, por exemplo.

O profissional também pode utilizar as serras copo para fazer furos maiores, quando necessário. Nesse caso, o equipamento mais indicado pode ser a furadeira a bateria que é portátil e sem fio.

Trena

A trena é usada pelo eletricista para medir o local da instalação elétrica, como a altura das caixas, a quantidade de condutores, eletrodutos ou qualquer infraestrutura e, assim, conseguir executar o trabalho corretamente e com bom acabamento

Lanterna

Em algumas situações, o eletricista precisa trabalhar em locais escuros ou com pouca iluminação, sendo fundamental contar com a ajuda de uma boa lanterna, seja ela de mão ou acoplada ao capacete.

Arco de Serra

Esta ferramenta pode ser útil para cortar eletrodutos de ferro, de PVC, canaletas plásticas, entre outros.

Passa fio

É com a ajuda de um passa fio que o eletricista consegue passar a fiação elétrica até onde o circuito de energia deve chegar, normalmente através de eletrodutos rígidos ou flexíveis

Equipamentos de segurança individual

Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) ajudam a zelar pela integridade física do eletricista, além de demonstrar profissionalismo e respeito às melhores práticas do ofício. Alguns dos equipamentos indicados são:

Óculos de proteção

Capacete para eletricista;

Botina de segurança adequada para uso em eletricidade;

Luva de proteção adequada ao serviço que será executado

Cintos (para trabalhos em grande altura);

Mala de ferramentas

A maleta serve para guardar e proteger todos os equipamentos e materiais de trabalho do eletricista, além de colaborar para organização e transmitir uma imagem profissional para os clientes.

A Enerbras é uma empresa 100% paranaense, referência nacional e internacional em materiais elétricos, que fabrica e comercializa mais de 2000 itens de qualidade comprovada e certificada. Conheça as ferramentas elétricas e suas principais características.

Fitas de auto-fusão

São utilizadas em emendas e terminações de fios e cabos. Possuem as seguintes características: alto poder de isolamento, propriedades de auto-fusão, separador plástico e são ideais para baixa tensão.

Fitas isolantes

As fitas isolantes Enerbras fornecem proteção a emendas eletrônicas e elétricas, além de ajudarem a separar circuitos de usuários e de outros equipamentos. As principais características são: não propagam chamas e alongamento mínimo de 125%.

Guias passa-fio

Servem para facilitar a passagem de condutores elétricos nos conduítes, servindo como guia com as seguintes características: indicadas para instalações elétricas, de telefonia, dados ou TV; não enferrujam; não cortam as mãos e não transmitem choques.

Instrumentos de medição

A Enerbras disponibiliza diversos instrumentos de medição, como alicate amperímetro, chave-teste digital e multímetros digitais.

