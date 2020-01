A francesa TV5Monde não terá mais legendas em português em suas exibições dedicadas ao público brasileiro. Com grade recheada de filmes, séries, documentários entre diversos outros programas de variedades, o canal marcava seu espaço com o público que aprecia a cultura francófona. De acordo com a assessoria da TV5Monde, isso se deve aos cortes orçamentários que o governo francês vem fazendo para todos seus grupos audiovisuais, com redução de investimentos globais.

“Neste contexto de redução orçamentária será necessário encerrar a exibição de programação brasileira independente e o sinal voltará a ser o mesmo que o transmitido na América Latina”, afirma a nota enviada à coluna. Assim, a partir do dia 17, as operadoras brasileiras que carregam o sinal da TV5Monde passam a contar com a mesma programação em francês e legendas no idioma original.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.