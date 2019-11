A contagem regressiva já começou. A primeira edição do “Coolritiba – Festival de atitudes que mudam o mundo” irá culminar uma grande celebração musical, além de reunir ações de arte e sustentabilidade. Com realização da Seven Entretenimento,patrocínio da Claro e Skol, e apoio da Provopar, Sanepar e Copel Telecom, um dos maiores festivais de música do Paraná será realizado em Curitiba no sábado, dia 13 de maio, no maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava,970), a partir das 14h30. O festival terá 14 diferentes atrações nacionais e locais, com um cardápio musical composto por diversos estilos, que vai do rock passa pelo pop, hip-hop, latina, alternativo e dá espaço à MPB. Tudo isso, distribuído em dois palcos. Utilizando a música e a arte como linguagem universal, que une pessoas em todo o mundo, o Coolritiba é um veículo de comunicação de emoções.

O festival reúne um elenco composto por ídolos de diferentes gerações, ritmos e estilos, que vão se revezar de maneira mais segmentada durante o evento. A lista de nomes confirmados pela organização para o palco principal inclui: os rappers Criolo, Projotae Karol Conká, o duo Anavitória, A Banda Mais Bonita da Cidade com participação especial do ex-titã, Paulo Miklos, as cantoras Céu e Clarice Falcão e Novos Baianos, que se apresentam pela primeira vez na capital paranaense. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão trazem na bagagem o show da sua mais nova turnê “Acabou Chorare, os Novos Baianos se encontram”. Para valorizar a cena independente paranaense, foi criado o Palco Arnica, onde vão se revezar Naked Girls & Aeroplanes, Trem Fantasma, Nômade Orquestra e Trombone de Frutas. Completa as atrações, o grupo paulista Francisco, El Hombre com participação da banda curitibana Mulamba.

Além de música, o Coolritiba reúne expressões culturais de arte, dança e moda. Toda a cenografia do festival levará a assinatura de artistas plásticos curitibanos, com obras criadas com material reciclado. No camarote, o público poderá ver obras dos artistas doAtelier Soma, como André Mendes, Antônio Wolff, Cleverson Oliveira, Daniel Katz, Eduardo Amato, Raul Frare e Willian Santos. Já na pista, obras de Adriano Bohra, do Robolitos, e doGusta, do Projeto Lixarte. Isso servirá de estímulo para que os participantes do evento também adotem um comportamento sustentável, depositando as latas das bebidas consumidas no local nas lixeiras seletivas que estarão espalhadas pela Pedreira.

“Diversidade musical e engajamento em diferentes causas. Esses são dois pontos de convergência da nossa programação, com o objetivo de reunir o que existe de mais cool na atualidade musical brasileira”, explica o curador do festival, Igor Cordeiro.

Nos intervalos das apresentações musicais, os participantes do festival serão brindados por performances de dança. Com curadoria do coreógrafo e dançarino Octavio Nassur, da Dance Concept, o Coolritiba mostrará performances engajadas com as questões de sustentabilidade e responsabilidade social, evidenciando a diversidade por meio da dança e poesia com a participação doGrupo Sashas e Brainstorm.

O coletivo LaBmoda também participará do Coolritiba, com exposição de moda criada por estilistas curitibanos. Além disso, o festival terá um BikePark, para estimular a mobilidade ecologicamente consciente, e uma Feira de Vinil.

“Esse será um festival para conectar pessoas que querem mudar o mundo por meio de atitudes positivas. Cada um fazendo a sua parte e, juntos, fazendo a diferença com a sua arte, seu estilo, seu comportamento e seu consumo, tudo de forma consciente”, explica Gian Zambon, diretor de negócios da Seven Entretenimento.

CONSCIENTIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O festival também tem o compromisso de reforçar o papel transformador de Curitiba, que já ganhou o Globe Award Sustainable City, prêmio de cidade mais sustentável do mundo em 2010, e foi considerada a cidade mais verde do país e da América Latina pelo Green City Index, em 2015.

O público também será estimulado a adotar práticas sustentáveis.No Coolritiba, todos os visitantes terão que doar um livro na entrada da Pedreira Paulo Leminski e, para cada pagante, a organização vai plantar uma árvore na cidade nas margens do rio Iguaçu, numa parceria com a Sanepar. Com isso, o Coolritiba será um dos únicos eventos culturais de grande porte do Brasil 100% Carbono Zero.

Para minimizar e compensar o impacto ambiental ocasionado pela realização de um evento de grande porte, o Coolritiba realiza ações práticas em defesa da natureza. A organização do Festival adota uma série de medidas durante o evento: reciclagem do lixo gerada no evento, disponibilização de lixeiras adequadas para a separação do lixo e porta-bitucas.

Para completar, além de ser importante para a saúde, a água potável nas torneiras ajuda a diminuir o consumo de garrafas e galões plásticos. No Coolritiba, a água será totalmente gratuita para todos.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis e os valores variam de R$132,00 (meia-entrada) a R$528,00 (inteira), de acordo com o setor. PISTA – R$264,00 (inteira) e R$132,00 (meia-entrada)/ CAMAROTE – R$528,00 (inteira) e R$264,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos, clientes Claro Clube possuem 50% na compra de até dois bilhetes por titular. PROMOÇÃO COMBO DA GALERA – Na compra de 4 ingressos inteiro ou meia-entrada, o cliente ganha mais um bilhete no mesmo setor. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. **Já está acrescido o valor de R$10,00 referente à taxa de administração de bilheteria. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os ingressos poderão ser adquiridos através do Disk-Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br).

ACESSIBILIDADE

– No local da apresentação, estão disponíveis áreas para pessoas com deficiência devidamente sinalizadas e localizada próxima a house-mix. O cliente deverá identificar-se no ato da compra, como pessoa com deficiência.

– Uma equipe de brigadistas estará disponível para acompanhamento ao local e assistência. Seguranças controlarão os acessos para garantir o uso adequado.

ACESSO: RUAS BLOQUEADAS, ÔNIBUS, TÁXI

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha e Interbairros II. As ruas Eugenio Flor e Antônio Krainski serão bloqueadas a partir das 8horas e a João Gava, a partir das 12horas. O Setran estará orientando o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a rua da Pedreira. Os táxis terão acesso ao local e a partir das 17horas, terá um ponto de táxi na esquina das Ruas: Nilo Peçanha e Antônio Krainski.

PEDREIRA BUS

Sistema de transporte prático, seguro e confortável, que facilita a locomoção do público em direção à Pedreira Paulo Leminski, com desembarque exclusivo no Portal da Pedreira, já que as vias próximas ao espaço estarão bloqueadas para o tráfico de veículos. A linha especialPedreira Bus – Premium terá saída da Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Curitiba, das 13horas às 18horas (a cada 30 minutos ou por demanda) e o retorno tem início a partir das 19horas a cada 60minutos. Facilidades da região: Estacionamento 24h (Estac. Bom Jesus), Estação Tubo (linha Santa Cândida/Capão Raso/Pinheirinho), ponto de táxi. O custo para ida e volta é de R$30,00 por pessoa. Para mais informações:www.pedreirabus.com.br. As passagens são vendidas apenas de forma antecipada através do Disk Ingressos até às 12h no dia do evento. Não haverá venda no local do embarque. Além do Pedreira Bus, o único acesso ao local é com táxi.

OBJETOS PROIBIDOS

– Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, fogos de artifício, objetos de vidro, guarda-chuvas.

– Comida, salgadinhos, frutas inteiras;

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável.

– Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bandeiras, revistas, jornais etc.

– Bastão para tirar foto.

– Substâncias inflamáveis, corrosivas.

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

Em todo o complexo estão localizados postos médicos e profissionais de enfermagem à disposição para qualquer eventualidade.

Ambulâncias e UTIs móveis também estarão disponíveis para atendimento ao público assim como uma equipe de brigadistas e bombeiros para o atendimento de primeiros socorros.

Seguranças uniformizados (homens e mulheres) garantirão a segurança do evento.

Todas as saídas de emergência, postos médicos, banheiros, bares e setores estarão amplamente sinalizados.

Alimentos e Bebidas – Bares e foodtrucks estarão distribuídos pelo complexo onde serão vendidos sanduíches, pizzas, refrigerantes, cerveja, etc. A praça de alimentação será formada pelo Pizza, Choripan, La Santa, Don Kebab, entre outros. Proibido o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Orientação para o público e controladores de acesso – Indicadores uniformizados orientarão na formação de filas, acessos, setores e portões.

Orientadores uniformizados ajudarão na validação e leitura de ingressos.

LINE-UP COOLRITIBA 2017

(horários sujeitos a alteração)

PALCO PRINCIPAL

14h30 – Clarice Falcão

15h40 – Céu

16h50 – A Banda Mais Bonita da Cidade com participação Paulo Miklos

18h – Anavitória

19h10 – Karol Conká

20h30 – Projota

22h – Criolo

23h30 – Novos Baianos



PALCO ARNICA

14h – Bate-papo sobre Mobilidade Urbana com Goura

15h – Naked Girls and Aeroplanes

16h10 – Trem Fantasma

17h30 – Nômade Orquestra

18h40 – Trombone de Frutas

20h – Francisco El Hombre & Mulamba

Censura: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsável legal.

Redes sociais: Facebook /festivalcoolritiba ; Instagram @festivalcoolritiba ; Twitter @festcoolritiba

