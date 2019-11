A gente percebe que o tempo passa muito rápido quando lê a notícia de que Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram um mês da pequena Clara Maria. Com direito a bolo, docinhos e decoração fofa, o casal celebrou 30 dias de vida da primeira filha neste domingo, dia 24.

“Meu bolinho de um mês”, escreveu Tatá ao compartilhar imagens no Instagram. A festinha foi íntima e contou com a presença de familiares e amigos na casa da família.

Ao longo da gestação, Tatá brincava com o fato de não divulgar o nome da filha. “Rafa quer um nome, eu quero outro, a numerologia quer outro”, disse a atriz na época. Por um tempo, a pequenina foi apelidada de ‘Clóvis’. Clara Maria Werneck Vitti nasceu no dia 23 de outubro, no Rio de Janeiro.