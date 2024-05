O Paraná tem cidades sob alerta para chuvas intensas nesta segunda-feira (27). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões de Curitiba, Metropolitana de Curitiba, Litoral e Norte Pioneiro estão sob alerta laranja, de grau de severidade classificado como perigo.

Segundo o Inmet, estas regiões podem receber um acumulado de chuva entre 50 e 100 milímetros e rajadas de vento podem atingir os 100 km/h. O alerta é válido até às 21h desta segunda, com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além do alerta laranja, um outro de cor amarela, de perigo potencial para chuvas intensas e com ventos de até 60 km/h, também está em vigor no Paraná, até às 18h desta segunda-feira. Ele é válido nas regiões do Norte Pioneiro, Centro Oeste, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Oriental, Metropolitana de Curitiba e Centro-Sul Paranaense.

Temperaturas

Com relação às temperaturas, na capital paranaense a máxima não deve passar dos 16ºC nesta segunda (27). Mas, segundo o Simepar, após a passagem da chuva as temperaturas devem cair ainda mais, com previsão de 3ºC de mínima até a quarta-feira (29).

