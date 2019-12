Sonia Abrão, apresentadora do programa A Tarde É Sua, fez uma postagem em seu Instagram nesta segunda-feira, 16, em que comemora a alta de sua mãe, Cecília, em um hospital. Ela estava internada e passou por uma cirurgia após escorregar em um tapete e sofrer uma grave queda.

O acidente ocorreu no dia 23 de setembro, à época a apresentadora usou seu Instagram para alertar sobre possíveis acidentes domésticos causados por tapetes. “Ela teve uma queda feia em casa e está internada no semi-intensivo, com fratura grave de braço, que deve levar à cirurgia, nariz e lado direito do rosto quebrados, hematoma na testa e dois focos de sangramento no cérebro”, explicou a apresentadora na publicação.

Quase três meses depois, Sonia Abrão fez dois posts com fotos da mãe, que aparece já recuperada da queda. “Hora da alta! ‘Mamis’ pronta pra deixar o hospital!”, comemorou a apresentadora.

Na outra foto, a apresentadora comentou que, durante a internação, Cecília ganhou uma boneca, chamada Marisete.

Algumas personalidades comentaram a postagem da apresentadora da RedeTV! comemorando a alta de Cecília, como Karina Bacchi, Renata Banhara e Simony.