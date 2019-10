Devido à grande procura por ingressos para o show de Roberto Carlos em Curitiba – os ingressos para a apresentação do dia 29 de novembro, na Ópera de Arame -, foi aberta uma sessão extra no dia 30 de novembro, no mesmo local. Os ingressos para o show extra começaram a ser vendidos às 10h desta quarta-feira (11), na bilheteria oficial no shopping Pátio Batel e pelo site da Eventim, custando de R$ 400 a R$ 1.100, dependendo do setor escolhido.

Recentemente, Roberto Carlos lançou o 33º álbum da carreira, Amor sin Límite, com músicas inéditas em espanhol. O novo álbum já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Neste ano, o artista está com uma turnê internacional que leva o nome do novo álbum, nas principais cidades do mundo, já tendo se apresentado no mês de março nos Estados Unidos, nas seguintes cidades: Miami, Orlando, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, San Diego, Dallas e Houston.

Com sua turnê de sucesso, Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos. Na mesma lista estão: Elton John, Cher, a banda Kiss, entre outros grandes nomes da música mundial.