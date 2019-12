Gugu Liberato foi homenageado na noite desta terça-feira, 17, na Record TV. O apresentador morreu no dia 22 de novembro, aos 60 anos, após um acidente doméstico na residência dele em Orlando, nos Estados Unidos. A Record TV começou homenagear Gugu na semifinal do reality Canta Comigo. O programa exibiu imagens inéditas do apresentador, que foram gravadas antes do acidente.

Nesta terça-feira, durante o Família Record, a emissora decidiu recriar um quadro em que Gugu, na época do SBT, dava dicas para que os participantes pudessem adivinhar objetos e pessoas por desenhos feitos em uma lousa. O quadro foi um dos grandes sucessos do programa Viva a Noite nos anos 1980.

Desta vez, Sabrina Sato conduziu a gincana e dava dicas para que os dois grupos, divididos entre homens e mulheres, pudessem acertar. Representando a ala feminina, Xuxa se destacou pela habilidade de desenhar e fez com que as colegas acertassem a maior parte das adivinhações. No entanto, ao tentar representar ao personagem de Darth Vader, de Star Wars, Xuxa teve dificuldades: “Mas não sei o que é isso!”, disse. Depois de ter o personagem revelado, Ticiane Pinheiro confessou: “Eu pensei que fosse o Charlie Brown (personagem de Snoopy)”.