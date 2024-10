Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66 anos

O cantor e compositor Paul Di’Anno, ex-vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, morreu aos 66 anos em sua casa em Salisbury, na Inglaterra. A notícia foi anunciada nesta segunda-feira (21) nas redes sociais da Conquest Music, selo musical do artista.

Paul Andrews – nome verdadeiro do artista – nasceu em 17 de maio de 1958 no bairro de Chingford, em Londres. Ele foi vocalista da formação original da Iron Maiden, entre 1978 e 1981. O cantor participou do álbum de estreia da banda, “Iron Maiden”, o segundo álbum “Killers”, de 1981, e o EP raro “Madein Japan”, gravado ao vivo em 1981.

A saída de Di’Anno da banda é atribuída à pressão de outro membro, o baixista Steve Harris. A partir de 1981 desenvolveu vários projetos; lançou discos para sua carreira solo, fez participações musicais e liderou as bandas Battlezone e Killers.

“Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos que o restringiram a se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando bem mais de 100 shows desde 2023”, escreveu o Conquer Music no Facebook.

Em 2024, o cantor e compositor lançou o álbum de estreia de seu projeto Warhorse. Em setembro saiu “The Book Of The Beast”, considerado por ele seu disco de retrospectiva de carreira “definitivo”. Di’Anno – que já se apresentou diversas vezes no Brasil – teve que cancelar sua turnê de 2024 no país devido aos seus problemas de saúde.