Nesta quinta-feira (26), Curitiba recebe sete novos lançamentos nos cinemas. E a diversão está garantida, desde a garotada aos amantes de um belo filme de terror. Entre os destaques, estão a cinebiografia da rainha da televisão brasileira, Hebe: A Estrela do Brasil; a animação dos mesmos criadores de Como Treinar seu Dragão, Abominável; o drama cearense estrelado pela ganhadora do Kikito de melhor atriz de 2019, Marcélia Cartaxo, Ambiente Familiar; e, por fim, a ficção científica protagonizada por Brad Pitt, Ad Astra – Rumo às Estrelas.

Abominável

(Animação – 97 min)

Yi, uma adolescente que mora em Xangai, descobre um Yeti, uma espécie de criatura mística no telhado. A menina e seus colegas passam a chamar a criatura de “Everest” e se tornam muito amigos e decidem levar a criatura mística para conhecer sua família. Porém, os três amigos precisam despistar ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Ad Astra – Rumo às Estrelas

(Ficção Científica – 124 min)

Roy McBride viaja para os limites do sistema solar para encontrar seu pai desaparecido e desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência do nosso planeta. Sua jornada revelará segredos que desafiam a natureza da existência humana e nosso lugar no cosmos.

Ambiente Familiar

(Drama – 93 min)

A história apresenta três amigos que por diferentes situações da vida se uniram e passaram a se considerar família.

Entre Tempos

(Romance – 107 min)

Lui e Lei são pessoas completamente diferentes entre si, mas formam um casal intenso e apaixonado. Ao longo do ano, o casal coleciona frustrações, alegrias, tristezas e angústias.

Hebe: A Estrela do Brasil

(Biografia – 112 min)

São Paulo, anos 80. O Brasil vive uma de suas piores crises e Hebe aparece na tela exuberante: é a imagem perfeita do poder e do sucesso. Ao completar 40 anos de profissão, perto de chegar aos 60 anos de vida, está madura e já não aceita ser apenas um produto que vende bem na tela da TV. Entre o brilho da vida pública e a escuridão da dor privada, Hebe enfrenta o preconceito, o machismo, o marido ciumento, os chefes poderosos e a ditadura militar para se tornar a mais autêntica e mais querida celebridade da história da nossa TV: uma personagem extraordinária, com dramas comuns a qualquer um de seus milhões de fãs.

Leia a crítica sobre o filme

Predadores Assassinos

(Terror – 78 min)

Quando um enorme furacão atinge sua cidade natal na Flórida, Haley ignora as ordens das autoridades para deixar a cidade e vai em busca de seu pai desaparecido. Ao encontrá-lo gravemente ferido, os dois ficam presos na inundação. Enquanto o tempo passa, Haley e seu pai descobrem que o aumento do nível da água é o menor dos seus problemas. Do diretor Alexandre Aja e os produtores Sam Raimi e Craig Flores, Predadores Assassinos é um thriller de terror que estreia em setembro.

Sócrates

(Drama – 81 min)

Depois da morte de sua mãe, o jovem Sócrates, que foi criado apenas por ela durante toda sua vida, precisa fazer tudo o que for possível para que consiga sobreviver na realidade da miséria. Quando a oportunidade do crime surge em sua vida, seus valores e ideais são colocados na balança com o medo de não conseguir se virar sozinho.