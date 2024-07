Responsável por fazer o remake de “Vale Tudo” justamente na celebração dos 60 anos da TV Globo, em 2025, a autora Manuela Dias falou sobre a responsabilidade e o prazer de ter “um dos maiores desafios da minha vida”. Pelas redes sociais, a escritora contou sobre o que espera da trama para o próximo ano.

“Entrei na Globo como roteirista aos 19 anos. De lá para cá, são 28 anos de muito aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e também sobre quem eu sou. Na Globo, eu me formei em cinema, virei mãe, realizei o sonho de fazer novela. Foram 28 programas, de todos os tipos”, começa.

“Agora, enfrento um dos maiores desafios da minha vida, ser a autora da novela dos 60 anos de Globo, quando eu mesma comemorarei 30 anos de casa. ‘Vale Tudo’ é para muitos -e para mim- o ícone maior do gênero. Está para as novelas como Édipo Rei está para as tragédias”, completa Dias.

LEIA AINDA – Novela ‘Vale Tudo’ tem remake confirmado pela Globo e atriz para o papel de Odete Roitman escolhida

Na trama, ela fará parceria com o diretor Paulo Silvestrini. “Aberta a ser transformada pelo processo e ansiosa para escolher… Quem matou Odete Roitman“, emenda.

Até então, a autora fazia mistério sobre o remake. Em maio, Pedro Bial, em seu programa, tentou, mas não conseguiu tirar de Manuela confissões sobre a novela, sucesso da TV Globo no final da década de 1980.

Porém, em junho, José Luiz Villamarim falou em primeira mão à Folha de S.Paulo que o remake estava 99% certo para acontecer. “Será o ano dos 60 anos de Globo… Gosto de falar as coisas quando estão confirmadas, mas pode pensar em ‘Vale Tudo’, sim.”, disse à época.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!