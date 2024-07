A atriz Gloria Pires usou as redes sociais para negar que vá interpretar Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”, programado para estrear em 2025, na Globo.

Em vídeo, disse que jamais recebeu proposta nem negociou com os autores uma participação na trama.

“Estou passando aqui rapidinho, gente, para esclarecer uma situação que está rodando já há muito tempo, está progredindo”, começou a atriz.

VIU ESSA? Heleninha Roitman! Renata Sorrah fala sobre a disputa por papel em remake de ‘Vale Tudo’

“A respeito do suposto convite para que eu interpretasse Odete Roitman na nova versão de ‘Vale Tudo’. Esse convite nunca aconteceu. Eu nunca fui sondada e, muito menos, nenhuma quantia foi falada”, continuou.

Gloria reforçou que a notícia que tem saído em alguns lugares “não é real” e que até o momento, nenhum contato da direção de teledramaturgia da Globo foi feito com ela. Na versão original, de 1988, Gloria viveu a personagem Maria de Fátima. Odete foi interpretada por Beatriz Segall (1926-2018).

Vale lembrar que Gloria Pires encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2023 após ser Irene em “Terra e Paixão”. O que se sabe é que ainda em 2024, Gloria e Tony Ramos vão gravar “Se Eu Fosse Você 3”.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!