Após meses de especulação, o diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares, confirmou à Folha que está trabalhando em um remake de “Vale Tudo”, um dos marcos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga com Aguinaldo Silva e exibida de 1988 a 1989.

A nova versão da novela não tem uma data de estreia definida, mas vai ao ar após o fim de “Mania de Você”, folhetim de João Emanuel Carneiro que substitui “Renascer” a partir do dia dia 9 de setembro. Ela fará parte da comemoração dos 60 anos da emissora.

Segundo Soares, os testes de elenco já estão acontecendo nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Ele diz que a direção já escolheu quem interpretará a protagonista, Odete Roitman, e por isso não fará testes para o papel, que pertenceu a Beatriz Segall na versão original.

O executivo, no entanto, não quis revelar à reportagem o nome da atriz escolhida porque ainda está em fase de negociação e o contrato não foi assinado.

O roteiro do remake está a cargo de Manuela Dias, que estreou como autora principal em “Amor de Mãe”, exibida de 2019 a 2021, depois de colaborar com os autores de “Cordel Encantado” e “Joia Rara”. Dias também escreveu “Justiça”, uma série do Globoplay indicada ao Emmy Internacional.

A direção artística será de Paulo Silvestrini, que começou a carreira na Globo com “Malhação”, em 1997, e trabalhou em obras como “Avenida Brasil”, ao lado de Amora Mautner. Seu último projeto na emissora foi “Vai na Fé”, exibida no ano passado.

