Morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos, a atriz Aracy Balabanian. A artista, que estava internada em uma clínica do Rio de Janeiro (RJ), havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, no final de 2022.

Nascida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy interpretou dezenas personagens no teatro e na televisão. Entre os mais marcantes, estão as inesquecíveis Dona Armênia da novela “Rainha da sucata” (1990) e Cassandra, da série “Sai de baixo”, exibida entre 1996 e 2002, ambas de produções da TV Globo.

Foto: Divulgação/Globo

Despedida

Sua morte comoveu fãs anônimos e famosos, que lamentam e prestam homenagens em postagens nas redes sociais.

Informações sobre o velório e sepultamento não foram divulgadas.

