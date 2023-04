A perda de seus parceiros de carreira colocaram Milionário e Paraná sozinhos na estrada. Após um tempo de reflexão após as mortes de José Rico e Marciano, além da partida do Chico Rey, os dois cantores decidiram se unir em show, que pode virar turnê, que promete muito modão sertanejo e músicas românticas daquelas mais clássicas. Milionário e Paraná montaram o show Viva a Vida.

A “estreia da turnê” está programada para o dia 20 de abril em Goiânia, capital do sertanejo no Brasil. A partir dali, a dupla recém formada deve seguir com shows em várias cidades do país, mas ainda não há confirmação.

Os hits prometidos são capazes de causar ansiedade nos fãs das duplas anteriores: “Estrada da Vida”, “A Carta”, “Solidão”, “Sonhei com Você” e “Vontade Dividida” de um lado, “Um Degrau nas Escadas”, “Leão Domado”, “Alma Transparente”, “Canarinho Prisioneiro”, do outro.

Milionário fez por décadas dupla com o inesquecível José Rico. Uma das duplas mais conhecidas e cultuadas do sertanejo, eles tiveram dezenas de músicas clássicas. José Rico, que era o primeira voz, morreu em 2015. Após um tempo, Milionário formou dupla com Marciano, que também fez história com uma dupla anterior, formada com João Mineiro. O problema é que Marciano morreu em 2019.

Já Paraná está sozinho na estrada desde fevereiro de 2016, quando a dupla se desfez após a morte de Chico Rey. Eles começaram a carreira no início de 1980 e também colecionaram hits entre as mais ouvidas em botecos, boates e grandes shows pelo Brasil.

