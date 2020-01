O programa The Voice Kids estreou a temporada 2020 neste domingo, 5, e um dos jovens talentos emocionou os jurados, a plateia e os telespectadores. Kauê Penna, de 13 anos, cantou Run To You, de Whitney Houston, chorou no palco e recebeu muitos elogios.

Nascido no Rio de Janeiro, o menino reside na cidade de Ibiúna, em São Paulo, mas é na capital carioca que ele atua e canta em um musical.

“Para mim, atuar está sendo não muito difícil, porque aqui eu tenho pessoas que são profissionais e me ajudam muito”, disse o jovem no vídeo de apresentação exibido no programa.

A mãe dele não mede esforços para realizar o desejo do filho e é reconhecida por isso. “Uma pessoa largar tudo pelo sonho do seu filho é muito gratificante para mim”, afirmou Penna.

No palco do The Voice Kids, ele encantou e emocionou todos ao cantar Run To You.

Os três jurados – Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria – viraram a cadeira na intenção de ter o menino no time. Antes da escolha, Penna respondeu sobre como chegou a um nível tão bom de canto.

“Desde pequeno, eu sempre busquei muito ouvir e eu nunca tive professor de música”, contou ele, que ficou emocionado e começou a chorar. Em seguida, prosseguiu: “nós não tínhamos condições de pagar um professor de música, um fonoaudiólogo, aí eu sempre busquei ouvir porque é o que eu falo: ‘tudo que você quer, você tem que correr atrás que você vai conseguir’. Eu acredito muito nisso. Pode demorar, mas você vai conseguir”.

Nesse momento, ele recebeu muitos aplausos da plateia e vibrações dos jurados. “Eu e Brown estamos aqui desde o início, eu nunca senti o que eu senti agora te ouvindo cantar”, afirmou Claudia Leitte.

Simaria completou os elogios: “o que você fez aqui hoje, você alegrou todos os corações que estão aqui, não só o nosso, com certeza a galera de casa se emocionou muito com você”. Por fim, Carlinhos Brown disse que o jovem tem “uma alma boa”. E foi o time do cantor baiano que Penna escolheu.

No Twitter, os internautas já comemoram a vitória do menino. O nome dele figurou entre os dez mais comentados na rede social, junto com o do programa, que ficou em primeiro lugar no mundo.