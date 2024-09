MC Livinho ri e dança em reportagem sobre acidente e mortes no Coritiba Crocodiles

Uma repórter da Globo informava ao vivo sobre o acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de futebol americano de Curitiba, no Paraná para o Rio de Janeiro e que resultou em três mortes quando o cantor MC Livinho correu para trás dela e começou a rir e a dançar.

O vídeo em viralizado nas redes sociais, e o MC tem recebido muitas críticas pela atitude. O acidente aconteceu em um trecho de descida da Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro.

LEIA AINDA – Jogadores do Coritiba Crocodiles mortos em acidente com ônibus no RJ são identificados

Pelas redes sociais, o cantor se defendeu após ver a repercussão negativa que a tentativa de brincadeira causou.

“Nós estamos presos no trânsito, não sabia que tinha acidente nenhum. Espero que entendam. Pensei que a filmagem era sobre o trânsito. Meus pêsames a quem morreu, agora que vi na internet”, disse. “Mas nunca vou deixar de trazer minha alegria e resenha”, emendou ele que estava a caminho do Rock in Rio, onde se apresentará neste sábado no Espaço Favela.

Três mortes foram confirmadas ainda no local, conforme a concessionária, e das seis pessoas que sofreram ferimentos, uma estava em estado grave.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?