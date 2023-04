Manoel Soares, 43, resolveu se pronunciar após uma entrevista antiga viralizar nas redes neste sábado (8). Ele contou em um podcast que já ganhou “15 vezes menos do que a pessoa que estava do lado”. Na época, há dois meses, o apresentador citava sobre a desigualdade racial no ramo da publicidade, mas nem chegou a dar nomes. Só que seus seguidores resgataram agora a revelação e apontaram como uma indireta para Patrícia Poeta.

“Amores meus, só para não ter ruídos. A fala que geral está citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus, o meu salário é justo”, comentou Soares querendo colocar um ponto final na confusão recente envolvendo os dois apresentadores do Encontro.

Patrícia foi muito criticada na última segunda-feira (3) após interromper Manoel Soares durante o programa matinal da Globo. Ela cruzou à frente do apresentador que explicava a função do ChatGPT, uma inteligência artificial capaz de gerar textos por conta da cena envolvendo o crime de pedofilia da novela “Travessia”. Com a repercussão negativa do episódio nas redes sociais, a jornalista justificou o erro como uma consequência da transmissão ao vivo: “Foi uma casualidade”. No dia seguinte, ela apresentou a atração sozinha.

Os telespectadores aguardavam por um pedido de desculpas no ar por parte da apresentadora e um possível acerto de contas entre ambos. Porém, isso não aconteceu. Procurada, a Globo afirmou que todas as terças-feiras, Manoel tem folga, pois comanda na noite anterior o Papo de Segunda, no GNT. No dia seguinte, ele esteve à frente do programa e os dois fingiram que nada aconteceu.