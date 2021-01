Um vídeo da apresentadora Maju Coutinho dando informações com relação ao tempo e as enxurradas que assolam o Brasil tem repercutido nas redes sociais. Mas não pelo fato da notícia e si, mas pelo que acontece atrás dela. Os telões da Redação do jornalístico exibiam algumas cenas de sexo.

A edição foi ao ar no dia 4 de janeiro, mas só agora que começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, é possível notar que alguns televisores no alto da Redação mostram duas pessoas em cenas quentes em algum filme pornográfico exibido, possivelmente, por engano durante o noticiário ao vivo.

Procurada, a assessoria de imprensa do Jornal Hoje informou que as imagens entram nos telões de forma randômica e que “a exibição do trecho citado foi um equívoco”.

Na internet, o nome do jornal foi alçado a um dos temas de maior destaque nesta terça-feira (12). “Meu Deus, o pornô rolando solto nos telões do Jornal Hoje”, postou um seguidor. “Alguém vai levar advertência na Globo. Colocaram cena de sexo no telão do Jornal Hoje”, escreveu outro. “O estagiário meteu um pornozão no telão”, riu um outro internauta.

Acostumada a brincar sobre situações inusitadas que aconteçam no jornal, como o dia em que citou ao vivo um trecho de “Evidências” para falar de Donald Trump, Maju Coutinho não fez nenhum tipo de comentário sobre o acontecido.