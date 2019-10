Após conquistar todo Brasil com o DVD mais elogiado na atualidade e atingir, por três meses, a liderança nas rádios com Quando a Bad bater, Luan Santana lançou, nesta quinta-feira (10), mais uma faixa do novo trabalho. O cantor disponibilizou Água com Açúcar, música assinada por Rafa Torres e Bruno Calliman, que promete ser o hit de VIVA, gravado no mês de maio em Salvador, na Bahia.

O lançamento teve como ponta-pé inicial um flash mob em plena Avenida Paulista, São Paulo. Durante a ação, atores do musical Isso que é Amor cantaram musicas de Luan, ao vivo, começando por Água Com Açúcar, acompanhados por um grupo de bailarinos, em meio ao movimento frenético da multidão.

Garrafinhas contendo água com açúcar foram distribuídas durante a apresentação. Junto ao frasco, uma tag com uma mensagem de Luan desafiando as pessoas a se declararem aos seus parentes, amigos e amores. Ouça a música aqui:

A segunda ação do dia ficou por conta de uma Live para o YouTube , diretamente do estúdio de Luan Santana em Alphaville, oficializando assim o lançamento no canal, às 15h30. Agora, é aguardar as ondas dos rádios para sacramentar mais um sucesso na brilhante carreira do astro.

Paralelamente a essas ações, Luan Santana mandou presentear amigos, influenciadores, imprensa, apresentadores e produtores de TV com um produto corporal idealizado com água e açúcar, fabricado pela AVATIM. Sem produção comercial, apenas promocional, a marca criou versão exclusiva do seu famoso açúcar em óleo, mas aumentando a base “água com açúcar”.

“Sempre fui ligado em cheiros. Lembro de todos os aromas da minha infância. Dizem que a felicidade tem cheiro. Por acreditar nesta máxima, escolhi a Avatim, que exala perfume, para estar comigo no lançamento de “Água com Açúcar”, porque o amor estimula todos os sentidos, penetra nos poros”, revela Luan. Veja a live completa:

Show em Curitiba!

Neste sábado (12), Luan Santana vai estar junto com Anitta no palco da Live Curitiba para dois shows que prometem esquentar ainda mais a noite dos curitibanos. O cantor traz a turnê do novo projeto, que por ser uma estrutura muito tecnológica e grandiosa, que exigiria certa logística para percorrer o Brasil, o cantor adaptou o que foi gravado para a realidade da estrada, mas disse, com exclusividade à Tribuna, que não foi fácil pensar no cenário da nova tour. “Foi um grande desafio, na verdade. Porque o VIVA é muito grande, o show que a gente fez em Salvador tem dimensões muito grandes, é muito alto, muito largo”. Os ingressos, que incluem não só o show de Luan como também o de Anitta, estão à venda pelo Disk-Ingressos e custam a partir de R$ 80.