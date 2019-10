Nos últimos anos o pagode e o samba ganharam ainda mais evidência e ficaram mais fortes, com novos nomes despontando nacionalmente. Entre os grupos que sobrevivem desde os anos 90 está o Jeito Moleque, que chega a Curitiba com show na WS, nesta quinta-feira (10). No palco, de cara nova, o grupo possui uma sinergia impressionante e isso é transmitido naturalmente na maneira de tocar suas músicas, muitas delas com arranjos diferentes nesta turnê.

Com mais de 20 anos de estrada, o conjunto formado por Gui Albuquerque (vocal), Felipe (violão e banjo), Carlinhos (cavaco), Rafa (percussão) e Alemão (percussão) viaja pelo país em turnê e vive um novo momento de renovação na carreira. Essa etapa faz com que os cinco integrantes e fãs olhem para o futuro, e saibam que ainda virão muitos outros anos de história pela frente.

Entre os clássicos, as músicas Teu Segredo, Sobrenatural, Amor Eterno, Eu Nunca Amei Assim e Me Faz Feliz. Considerado não só pela crítica especializada, mas principalmente pelos amigos da música, a banda é sem dúvida alguma, um dos patrimônios históricos e culturais do país, entrando com sua musicalidade única em cada cidade e estado desse Brasil de plurais.

Serviço:

Jeito Moleque em Curitiba

Quando: quinta-feira, 10 de outubro

Horário: a partir das 23h30

Onde: WS – Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1330, Batel – Curitiba.

Quanto: a partir de R$ 10 (Pagamento no local, na entrada do evento).