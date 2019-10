View this post on Instagram

Bom!!! O que dizer de um dia perfeito e feliz, cercados de alegria e amor e comemorando e celebrando a vida sempre!!!! Nesse dia de 'niver' duplo e especial do meus anjinhos recebemos carinho de todos os lados pra realizar e organizar o sonho delas!!!! E foi demais!!! Obrigada amigos, família e vcs que ficaram nos bastidores fazendo o sonho virar realidade!!!!!! @lorenaduquefestas Parceira que faz e acontece!!!! @nuvemsublimacao Deixou tudo lindo!!! @alexalvinocake Que faz o melhor e os mais lindos bolos do mundo!!!!! @vivianfestasoficial Que sempre arrasa !!! @captaincolors @drageeideiaspersonalizadas Que faz os brindes mais lindos e criativos!!! @paodemelgrazigrazi minha amiga irmã , que há 9 anos faz o melhor pão de mel e os chocolates mais gostosos do mundo!!!! @meumundoeumafesta @le_infance que produziu o figurino mais lindo escolhido por elas!!!!! @confeitariaoficialdapolly @danidfariadoces @brownieesabores Obrigada! Obrigada ! Obrigada!!! ♥️♥️♥️♥️