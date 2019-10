No Instagram

De férias no Ceará, Marina Ruy Barbosa arrancou suspiros de seus fãs e seguidores no Instagram nesta quarta-feira (9), com a publicação de uma foto sua de biquíni.

Na legenda da foto, tirada na Praia do Preá, a atriz se compara a uma lagartixa, por estar esticada no sol, e diz que o autor da foto foi seu marido, o piloto Xandinho Negrão.

A atriz e o piloto estão comemorando suas bodas de algodão (aniversário de dois anos de casamento), celebrado nesta terça-ferira (8).

Confira o post na íntegra:

https://www.instagram.com/p/B3Zuf7VJ2Ak/