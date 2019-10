Eles são dois dos artistas que mais provocam alvoroço quando lançam algum projeto novo. Cada um no seu estilo, podemos dizer que são responsáveis por sempre estarem dispostos a trazer coisa nova e ousar. Estamos falando de Anitta e Luan Santana que, neste sábado (12), vão estar juntos no palco da Live Curitiba para dois shows que prometem esquentar ainda mais a noite dos curitibanos. O final de semana ainda termina em dose dupla de Anitta, que faz show especial para as crianças no domingo (13).

Luan, que lançou recentemente seu novo projeto audiovisual, VIVA, traz a turnê derivada do DVD gravado em Salvador pela primeira vez a Curitiba. Como a Tribuna do Paraná mostrou, VIVA é um projeto grande, que marcou não só a carreira de Luan Santana, como também uma nova fase da música brasileira de modo geral, já que os artistas têm seguido um caminho diferente do que foi escolhido por ele, que deixou de ser ícone teen e hoje conversa com vários públicos, para eternizar seus quase 12 anos de história: ao invés de algo mais intimista, como tem sido utilizado, Luan foi longe, muito longe.

Por ser uma estrutura muito tecnológica e grandiosa, que exigiria certa logística para percorrer o Brasil, o cantor adaptou o que foi gravado para a realidade da estrada, mas disse, com exclusividade à Tribuna, que não foi fácil pensar no cenário da nova tour. “Foi um grande desafio, na verdade. Porque o VIVA é muito grande, o show que a gente fez em Salvador tem dimensões muito grandes, é muito alto, muito largo”.

Luan comentou que, para manter a ideia da estrutura tecnológica, mas que, ao mesmo tempo, conversa com a questão do afeto, teve que buscar uma alternativa. “Foi bem complicado adaptar o que nós gravamos para levar para a estrada. Mas vimos como alternativa fazer o cenário como se fosse dentro da cúpula que tem no DVD. Estamos acertando alguns detalhes, esse show foi o primeiro, então até pegar o tranco demora alguns”, explica ele, reforçando que gostou do resultado. Além da cúpula, que é a parte interna do cenário, o palco móvel que aproxima ainda mais o cantor do público foi mantido. Já o repertório segue o mesmo padrão do que foi gravado em Salvador, incluindo o hit Quando a Bad Bater, que estreou como a música mais tocada do país.

Funk é pop!

Dona de sucessos nacionais e internacionais, Anitta se tornou a cantora latina mais badalada da atualidade e conseguiu, com muito trabalho, mostrar que o funk pode sim ser tão ouvido quanto a música pop. Ela buscou muito e conseguiu não só manter seu sucesso por aqui, mas também se tornar conhecida lá fora, o que pode ser considerado um feito importante para um artista brasileiro. Em sua última grande conquista, que foi abrir um dos dias de Rock In Rio, a própria artista disse que nada disso seria possível sem seus fãs e sem que houvesse certa insistência por ela.

Com um show que segue o padrão do que ela tem levado Brasil afora, Anitta traz também a inclusão de novas músicas, já que ela é uma das artistas que mais tem lançado produto novo de tempo em tempo. Apesar disso, no repertório não faltam sucessos de sua carreira como Show das Poderosas, Sua Cara, Loka e Bang, por exemplo. A Live Curitiba, por sinal, foi um dos primeiros lugares onde a cantora se apresentou em Curitiba. Os ingressos, que incluem não só o show da cantora como também o de Luan, estão à venda pelo Disk-Ingressos e custam a partir de R$ 80.

Dose dupla

Além do show para os adultos, que vai ser na mesma noite que Luan, Anitta continua na cidade para um repeteco, mas dessa vez focado nas crianças. Colecionando fãs de todas as idades, a cantora pensou num projeto que pudesse atender ao público infantil e surgiu o Show das Poderosinhas. Em 2017, durante uma destas passagens por Curitiba, Anitta conversou com a Tribuna do Paraná de um jeito diferente, sendo entrevistada por uma repórter mirim, relembre.

A apresentação, que vai ter um tom ainda mais especial já que o Dia das Crianças é neste final de semana, está programada para o domingo, no Teatro Positivo. O show conta com surpresas que vão desde o figurino especial, até o cenário super colorido, que ajudam a construir um universo lúdico no palco. No repertório, um mix de sucessos preparado especialmente para esse público tão especial. Os ingressos estão à venda via Disk Ingressos, a partir de R$ 60.