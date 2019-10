Um dos maiores mistérios da humanidade é saber se existe vida fora do Planeta Terra. Há quem diga que sim, outros pensam que não passa de teorias da conspiração. Programas, filmes, livros, matérias jornalísticas e até depoimentos de grandes estrelas e cidadãos comuns já levantaram questões sobre a existência de extraterrestres. Quem não morreu de medo ao ver um depoimento no Programa do Ratinho, ou as histórias relatadas na série Arquivo X ou os bizarros alienígenas do clássico Aliens?

Aliás, se é ficção ou não, não podemos afirmar. Porém, no dia 23 novembro, Curitiba vai receber a 2ª edição de UFO Summit Brazil, evento dedicado aos amantes e profissionais apaixonados por Ufologia. Neste ano, um dos maiores nomes na área, Nick Pope é o grande convidado da vez.

Antes que o evento não aconteça, separamos uma lista com os cinco artistas que dizem ter contatos com os alienígenas:

Isabeli Fontana

Quem diria! A top model Isabeli Fontana já revelou que é sensitiva e acredita que por isso já teve contato com alienígenas. A modelo disse que inclusive descobriu o sexo do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo Álvaro Jacomossi, através de sua comunicação com os seres extraterrestres. Para Fontana, os ETs são espécies de deuses que atuam na Terra a fim de ajudar os humanos a evoluírem.

Tarcísio Meira

O ator global já revelou que na década de 80 avistou um objetivo não identificado na casa de um colega de profissão em Angra dos Reis. Tarcísio disse viu quatro objetos voadores ficaram no céu aproximadamente um minuto.

Jorge Vercillo

Isso mesmo, o cantor brasileiro que teve vários hits em novelas da TV Globo é apaixonado por ufologia. Jorge Vercillo já revelou que visitou diversos UFOs e que acredita que até mesmo o ser humano não é, necessariamente, da Terra. O música também é um dos convidados do evento.

Tom DeLonge

O ex-vocalista do blink-182 e vocalista atual da banda indie Angels & Airwaves, Tom DeLonge sempre foi fascinado pelo universo da ufologia. Inclusive, ele deixou a primeira banda para se dedicar ainda mais no assunto. Com isso, DeLonge se juntou com outras pessoas com a mesma crença e criou o To The Stars Academy, instituição que se dedica a descobrir alguns mistérios da UFOs. Atualmente, Tom é produtor de uma série que apresenta supostos casos alienígenas que aconteceram na Terra. O cantor vai participar por videoconferência do UFO Summit Brazil 2019.

Nick Jonas

O irmão caçula do trio Jonas Brothers, Nick Jonas, também é outro astro que estuda a ufologia. O cantor e ator conta que quando tinha 15 anos ele e um amigo viram três objetos voadores enquanto passeavam pelo quintal de caso, acreditam serem extraterrestres.

Summit Brazil

Além do evento que acontece em novembro, Curitiba também vai receber em outubro o Esquenta UFO Summit, o evento que vai servir como aquecimento para a edição que acontece no próximo mês com a participação de A. J. Gavaerd. “Nestes eventos mostrarei que está em avançada gestação um processo de ampla e irrestrita abertura da realidade ufológica, que vem sendo minuciosa e sigilosamente preparada pelo Pentágono desde 2017”, afirma Gevaerd. Ele se refere à revelação, feita em dezembro daquele ano, de que a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos há décadas investiga secretamente os UFOs, tendo concluído que sua apresentação à humanidade pode se dar a qualquer instante.

Eventos

Palestras Regionais Preparatórias ao UFO Summit Brazil

Palestrantes: A. J. Gevaerd e ufólogos locais

Datas: 26 de outubro

Ingressos nos locais

Valores: A partir de R$ 40

/

UFO Summit 2ª edição

Palestrantes: Ademar Gevaerd, Nick Pope e Stephen Bassett

Datas: 23 de novembro

Ingressos: ufosummit.com.br

Valores: A partir de R$ 120

