A ex-chiquititas Francis Helena, que interpretou a personagem Cris na novela infantil, postou uma foto que está dando o que falar nas redes sociais. No Instagram, ela publicou cliques feitos com o marido em uma praia de nudismo, no estado da Paraíba.

Na primeira imagem eles aparecem com trajes de banho e, na sequência, eles apreciam o mar totalmente nus, de costas para o fotógrafo. “Desconectar-se para encontrar-se. É preciso sair da ilha para vê-la. É suave e natural. Ah, Paraíba… Como te amamos”, disse Francis na legenda.

A imagem rendeu comentários nas redes sociais. “É meu grande sonho curtir uns dias em João Pessoa e na praia de Tambaba”, disse uma seguidora.

“Sem dúvida um dos lugares mais incríveis que já visitei. Parabéns ao casal, linda foto”, completou uma seguidora.