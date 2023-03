Luan Santana reviveu o passado e planejou o futuro ao gravar seu DVD “Luan City 2.0” na noite deste sábado (18) em Belo Horizonte. Ao fim da gravação, que se estendeu por quase quatro horas no estádio do Mineirão, o cantor de 32 anos afirmou que este ano pretende internacionalizar sua carreira.

Embora não tenha detalhado os planos, Luan adiantou que a internacionalização se dará primeiro pelo espanhol, aos mesmos passos de Anitta, hoje a cantora brasileira com maior exposição no exterior.

O DVD “Luan City 2.0”, por sua vez, deve ser lançado nos próximos meses. A gravação incluiu 25 músicas inéditas, além de dezenas de hits de seus 15 anos de carreira, comemorados no ano passado.

O projeto, inspirado nos shows do grupo britânico Coldplay, levou um espetáculo de luzes ao Mineirão. O estádio foi iluminado por canhões de luzes, lasers, labaredas de fogo e por pulseiras síncronas fixadas no pulso do público.

O jornalista viajou a convite da produção.