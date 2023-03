A modelo Lívia Andrade, 39, levou um susto no último final de semana ao comprar ingressos para o show do Coldplay e depois descobrir serem falsos. Ela fez um boletim de ocorrência.

“Foram oito e não comprei de cambista. O meu final foi feliz, mas dezenas de pessoas foram chorando para casa”, desabafou pela rede social. Segundo ela, muita gente teria sido lesada. “Foi triste ver as pessoas chorando desesperadas! Não foi barato, pagaram caro para ter um sonho destruído”, afirmou.

Mas o susto acabou recompensado. Lívia diz que conseguiu com a ajuda de algumas pessoas entrar no show com todas as outras sete pessoas.

“Curtimos muito e o show foi incrível! Agradeci as pessoas que colocaram para dentro não só os meus amigos como os desconhecidos também. Prefiro falar sobre o que deu certo, sobre pessoas boas e finais felizes”, emendou.