Realizado nesta terça-feira, 19, o Kondzilla Festival será transmitido ao vivo pelo canal Multishow, a partir das 23h15, direto do Parque Anhembi, em São Paulo. Entre os destaques da noite estão os shows de Naldo, Fioti, Lexa & Dani Russo, Kevin O Chris e Kevinho. Evento também poderá ser conferido pelo YouTube, a partir de 21h15, e no aplicativo do Multishow.